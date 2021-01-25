Доходы украинских фрилансеров в 2020 выросли на 20% — Payoneer

Finance.ua удалось пообщаться с Игорем Ковалевым, генеральным менеджером Payoneer в Украине и Беларуси. Обсудили вопросы воздействия пандемии на денежные переводы, развития фриланса и e-commerce в Украине и мире.

Справка:

Payoneer — международная платежная платформа, которая специализируется на приеме и отправке денег. Компания существует с 2005 года и объединяет своей работой более 200 стран.

Именно эта платежная платформа помогает предпринимателям выходить на международные рынки, получать и отправлять платежи в разные уголки мира. Платформа также дает возможность фрилансерам получать выплаты с таких площадок как Upwork, Fiverr, Google и других с минимальной комиссией.

Игорь, жизнь Payoneer до и после Covid-19. Можно ли сказать, что пандемия ощутимо повлияла на компанию и взаимосвязь с клиентами?

Конечно. Во-первых, мы стали проводить больше инициатив, чтобы помочь клиентам пережить этот сложный период. К примеру, организовали раздел на сайте, где клиенты могли найти решение или подрядчика для своей задачи.

Например, организовать доставку товара из Китая тогда, когда основные компании закрылись и не предоставляли эти услуги. Или предоставлять рекомендации по выбору склада для товаров, когда Amazon запретил ввозить любые другие, кроме товаров первой необходимости.

Во-вторых, мы изменили наш подход в коммуникации. У нас стало больше онлайн активностей, онлайн мероприятий. К примеру, в прошлом году мы провели большой 24-часовой онлайн саммит. В этом году мы будем тестировать новый вариант теплых, ламповых мероприятий для наших клиентов в онлайн формате.

Если говорить о работе команды Payoneer, то многие наши офисы полностью или частично перешли на удаленный формат и сотрудники могут сами выбирать, как им удобнее работать.

Офисы остаются открытыми, и мы ожидаем вернуться к привычному образу жизни, наверное, как и все.

Компания уже 16 лет на рынке. Был ли прошлый год самым сложным?

Нет, показатели Payoneer росли и в 2020 году. Мы видим глобальную тенденцию, которая в 2020 только усилилась — люди все больше переходят в онлайн: в работе, образовании, покупках.



Игорь Ковалев: ситуация с Wirecard дала нам мощный толчок быстрее реализовать давние планы

Поэтому по итогам 2020 года мы видим скачок — и по количеству, и по объемам транзакций, в особенности в сегменте e-commerce и онлайн образования.

Многие помнят ситуацию 2020 года, когда были заблокированы карты Payoneer Prepaid Mastercard? Сделаны ли какие-то шаги, чтобы такое не повторялось?

Ситуация с Wirecard дала нам мощный толчок быстрее реализовать давние планы — мы стали сами эмитентами карт Payoneer Prepaid Mastercard. Деньги наших клиентов лежат на специальных защищенных счетах.

Кроме того, мы улучшили свою платформу и добавили на нее новый функционал. Над этим работали несколько сотен разработчиков, поэтому все удалось сделать достаточно быстро.

В марте 2020 года вы проводили исследование, в котором указали, что несмотря на падение глобального рынка аутсорсинга, доходы фрилансеров показали рост. Каковы были показатели к концу 2020 года?

В марте прошлого года, когда начался локдаун, 32% фрилансеров со всего мира отметили сильное падение спроса на услуги. Это показали данные нашего опроса. Рост доходов тогда тоже начал замедляться, но уже через несколько месяцев — восстановился и пошел вверх.

В целом, несмотря на пандемию, 2020 год оказался успешным для украинских фрилансеров. Их доходы, по сравнению с 2019 годом, выросли на 20%.

Если считать поквартально, то во втором квартале сумма выплат через Payoneer увеличилась на 6%, в третьем — на 2%, в четвертом — на 19%.

В сегменте селлеров и e-commerce годовой рост был на 35%, в е-learning — на 85%, у сервис-провайдеров — на 41%.

Судя по этим результатам и мировым тенденциям, украинская фриланс-индустрия продолжит расти в 2021 году, а как именно — скоро увидим.

Можно ли сказать, что на украинских фрилансеров пандемия в 2020 году повлияла меньше, чем на западных?

Думаю, да. Во многом так произошло благодаря высокому качеству их работы и сравнительно низким ценам.

Весной прошлого года фрилансеры со всего мира отмечали падение спроса на свои услуги от заказчиков из Европы и Северной Америки.

Но украинских фрилансеров, по данным опроса Payoneer, это не коснулось. Количество европейских заказов у них осталось прежним. К примеру, 56% наших фрилансеров отметили, что спрос на их услуги со стороны американских компаний остался прежним или даже вырос.

Что касается заработка. Сильно ли отличается зарплата украинских фрилансеров от мировых?

Самые популярные сферы среди украинских фрилансеров — графический и веб-дизайн, программирование, IT, создание мультимедиа, маркетинг и копирайтинг. В этих сферах работают 79% специалистов, которые участвовали в нашем опросе.

Почасовые ставки наших специалистов в некоторых индустриях пока значительно ниже мировых. В первую очередь это касается сфер создания мультимедиа, переводов, управления проектами, поддержки клиентов, продаж и финансов.

При этом, по нашим данным, в технических нишах (программирование, IT, контроль качества) разрыв с мировыми показателями заработка намного меньше.



Игорь Ковалев: более 60% украинских IT-компаний разрабатывают ПО для компаний США и Западной Европы

В продолжение темы IT. До 2020 года в Украине быстрыми темпами развивался IT-аутсорсинг. Изменилось ли что-то за последний год?

Украина давно известна как один из самых популярных в мире центров IT-аутсорсинга, а в прошлом году мы еще больше закрепились в этой позиции. Более 60% украинских IT-компаний разрабатывают программное обеспечение для технологических компаний США и Западной Европы.

Когда в начале пандемии целых 14% сотрудников в США оказались безработными, многие американские компании продолжали отдавать на аутсорс новые проекты украинским айтишникам.

В целом за год, по данным нашего опроса, рост доходов в этом сегменте составил 41%.

Объем выплат из США увеличился на 55%, из Британии — на 11%, из Канады — на 38%, из Израиля — на 42%.

Более того, наши айтишники начали осваивать новые рынки. Например, выплат из Саудовской Аравии стало больше на 112%, из Сингапура — на 93%.

Ваши прогнозы по развитию рынка фриланса в Украине на 2021. Какие сценарии наиболее вероятны?

Развитие фриланс-индустрии — глобальный тренд, который набирает обороты уже не одно десятилетие. Коронакризис еще больше ускорил его, показав актуальность и выгоду такого способа работы.

В новой реальности именно люди, которые работают удаленно, могут быть уверенными в стабильном заработке и рассчитывать на его рост. Еще один плюс для фрилансеров в новых реалиях — у них нет риска сокращений на работе.

Вполне вероятно, что все больше мировых компаний будут предпочитать сотрудничество с фрилансерами найму штатных сотрудников.

Если говорить об актуальных сферах работы фрилансеров, то, по нашим прогнозам, больший рост будет у новых направлений — например, у онлайн-преподавателей. Это не значит, что остальные специальности — разработчики, дизайнеры, маркетологи — станут менее востребованными.

Просто фрилансеры этих классических направлений и раньше работали в онлайне, а образование только переходит на «удаленку». Это последняя тенденция, поэтому и скачок в этой сфере — намного больше.

Еще одно направление, которое активно развивалось в период пандемии, — e-commerce. Расскажите, есть ли чем похвастаться Украине?

По данным отчета Payoneer’s Global Seller Index за второй и третий кварталы 2020 года, Украина была на шестом месте среди стран с наивысшими показателями роста годового дохода. Мы обогнали Вьетнам, Израиль, Индию и Японию.

Выше темпы только у Китая, США, Гонконга, Южной Кореи и Великобритании.

Если говорить об общемировых цифрах, то во втором квартале 2020 года глобальные объемы продаж увеличились на 81%. Это почти в три раза больше, чем рост в тот же период в 2019 году. В третьем квартале показатель роста тоже был 81% (в аналогичный период в 2019 году — 36%). Тенденция роста также сохраняется и сейчас.



Игорь Ковалев: 76% онлайн-продавцов в мире думают о выходе на новые рынки для развития своего бизнеса

Какие прогнозы и ожидания от e-commerce в 2021?

Однозначно этот рынок будет расти. Как украинский, так и мировой. Возможно, такого сильного скачка, как в 2020, мы не увидим, но по глобальным тенденциям очевидно, что e-commerce будет еще активнее интегрироваться в нашу жизнь. Например, более трети потребителей в Европе и Северной Америке планируют совершать покупки в интернете еженедельно.

Также мы узнали, что 76% онлайн-продавцов в мире думают о выходе на новые рынки для развития своего бизнеса. При этом, по данным eMarketer, только за первые пять месяцев 2020 онлайн-продажи в Центральной и Восточной Европе выросли на 21%, что делает наш регион перспективным рынком.

В ближайшем будущем в украинском e-commerce будет появляться все больше международных продавцов. Это усилит конкуренцию и заставит бизнесы использовать дополнительные способы привлечения покупателей.

Миру онлайн-покупок прогнозируют еще большую диджитализацию. Успех будут иметь продавцы с наиболее технологичным и оптимизированным подходом к бизнесу. Поэтому украинскому e-commerce нужно двигаться в этом направлении.

Что можно посоветовать украинскому бизнесу, какие ниши будут наиболее привлекательны?

Мир становится все более глобализованным, открываются новые возможности. У украинских компаний и продуктов часто есть преимущество перед заграничными аналогами из-за более доступных рейтов (уровень оплаты труда на Западе выше) и качества продукции.

Поэтому востребованный продукт, грамотно построенный маркетинг, надежная логистика и удобная система платежей способны принести успех на мировом рынке.

Если говорить о нишах, то в прошлом году популярными стали товары, которые делают жизнь дома более уютной. Это приспособления для хобби, кухни, игрушки для детей, декор, уходовая косметика, спортивные принадлежности для домашних тренировок и т. д.

Огромный рост получила игровая индустрия — опять же, из-за того, что люди стали проводить больше времени онлайн. Эти тенденции сохраняются и сейчас.

Еще один набирающий популярность тренд — экологичность. Покупатели становятся все более осознанными и стараются приобретать экологически чистые продукты. Часто за них даже готовы платить больше.

В любом случае, думая о нише, которую вы хотите занять на международном рынке, ориентируйтесь на то, в чем вы разбираетесь лучше всего. И адаптируйте это под современную реальность.