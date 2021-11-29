Таможенники нашли в поезде Киев-Вена 50 кг янтаря

В пассажирском поезде Киев–Вена таможенники обнаружили 50 кг янтаря, которые были спрятаны под умывальником.
Об этом сообщают Государственная таможенная служба и Государственная пограничная служба.
«Солнечный» камень обнаружили сегодня ночью в железнодорожном пункте пропуска «Чоп (Дружба)» во время проверки прицепного вагона Киев–Вена в составе международного поезда сообщением Чоп–Захонь.
Фото: Таможенная служба
По словам инспекторов, камни были под умывальником в 88 полиэтиленовых сейф-пакетах белого цвета. Владельцем камней оказался 33-летний гражданин Украины.
Фото: ГНСУ
Окончательную стоимость выявленных 50 кг янтаря определит экспертиза. Пограничники направили в правоохранительные органы уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки преступления.
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