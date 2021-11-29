НБУ назвал причины падения курса гривны

Ситуация на валютном рынке Украины в ноябре 2021 резко менялась. В течение первой половины месяца гривна укреплялась, во второй половине — девальвировала.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (ноябрь 2021 года).

Как отмечается в обзоре, в начале месяца предложение иностранной валюты значительно превышало спрос на нее. Главными источниками поставки иностранной валюты в этот период были экспортная выручка предприятий АПК и ГМК, а также средства, поступившие от нерезидентов.

Кроме того, отражались и позитивные ожидания относительно дальнейшего прогресса в сотрудничестве с МВФ после достигнутых договоренностей на уровне персонала в октябре. НБУ выкупал избыточную валюту на рынке, пополняя международные резервы, добавили в Нацбанке.

«А вот во второй половине ноября гривна ослабла из-за значительного роста спроса на иностранную валюту со стороны энергетических компаний и психологических факторов, обусловленных геополитическими рисками, в частности накоплением войск РФ на границе с Украиной», — говорится в обзоре.

В результате за ноябрь официальный обменный курс гривны к доллару девальвировал на 3,2% по сравнению с концом октября, однако в среднем за месяц его обесценивание было гораздо более умеренным (0,3%). Несмотря на значительные продажи иностранной валюты для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний сальдо интервенций НБУ в ноябре осталось положительным — около 0,4 млрд долларов, отметили в НБУ.

Напомним, согласно расчетам МВФ среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2021 год — 27,32 грн / доллар (предыдущий прогноз — 27,52 грн / доллар);

2022 год — 27,43 грн / доллар (предыдущий прогноз — 27,41 грн / доллар);

2023 год — 27,91 грн / доллар (предыдущий прогноз — 27,66 грн / доллар);

2024 год — 28,00 грн / доллар (предыдущий прогноз — 27,80 грн / доллар);

2025 год — 28,00 грн / доллар (предыдущий прогноз — 27,80 грн /доллар);

2026 год — 28,00 грн / доллар (предыдущий прогноз — 27,80 грн / доллар).

Справка Finance.ua:

Национальный банк обновил подходы к расчету и обнародованию официального и справочного курса гривны к иностранным валютам;

финансисты прогнозируют умеренную девальвацию гривны в конце текущего года и начале следующего;

аналитики Morgan Stanley предсказывают дальнейшее укрепление гривны: 26 грн/$ в 2021 году; 25,5 грн/$ в 2022-м; 25 грн/$ в 2023 году.

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