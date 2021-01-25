Топ-5 популярных направлений фриланса в Украине

В конце 2020 года, по результатам исследования Payoneer, доходы фрилансеров в Украине показали рост.

Об этом рассказал в интервью Finance.ua генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев.

«В марте прошлого года, когда начался локдаун, 32% фрилансеров со всего мира отметили сильное падение спроса на услуги. Это показали данные нашего опроса. Рост доходов тогда тоже начал замедляться, но уже через несколько месяцев — восстановился и пошел вверх», — отметил он.

В целом, несмотря на пандемию, 2020 год оказался успешным для украинских фрилансеров. Их доходы, по сравнению с 2019 годом, выросли на 20%.

Во втором квартале сумма выплат через Payoneer увеличилась на 6%, в третьем — на 2%, в четвертом — на 19%.

В сегменте селлеров и e-commerce годовой рост был на 35%, в е-learning — на 85%, у сервис-провайдеров — на 41%.

Прогнозы. Судя по этим результатам и мировым тенденциям, украинская фриланс-индустрия продолжит расти в 2021 году.

Самые популярные направления среди украинских фрилансеров:

графический и веб-дизайн;

программирование, IT;

создание мультимедиа;

маркетинг;

копирайтинг.

В этих сферах работают 79% специалистов, которые участвовали в опросе.

Зарплата. Почасовые ставки наших специалистов в некоторых индустриях пока значительно ниже мировых. В первую очередь это касается сфер создания мультимедиа, переводов, управления проектами, поддержки клиентов, продаж и финансов.

При этом, по данным Payoneer, в технических нишах (программирование, IT, контроль качества) разрыв с мировыми показателями заработка намного меньше.

Весной прошлого года фрилансеры со всего мира отмечали падение спроса на свои услуги от заказчиков из Европы и Северной Америки.

Но украинских фрилансеров, по данным опроса Payoneer, это не коснулось.