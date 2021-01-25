0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 207 0

Топ-5 популярных направлений фриланса в Украине

Топ-5 популярных направлений фриланса в Украине

В конце 2020 года, по результатам исследования Payoneer, доходы фрилансеров в Украине показали рост.

Об этом рассказал в интервью Finance.ua генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев.

«В марте прошлого года, когда начался локдаун, 32% фрилансеров со всего мира отметили сильное падение спроса на услуги. Это показали данные нашего опроса. Рост доходов тогда тоже начал замедляться, но уже через несколько месяцев — восстановился и пошел вверх», — отметил он.

В целом, несмотря на пандемию, 2020 год оказался успешным для украинских фрилансеров. Их доходы, по сравнению с 2019 годом, выросли на 20%.

Во втором квартале сумма выплат через Payoneer увеличилась на 6%, в третьем — на 2%, в четвертом — на 19%.

В сегменте селлеров и e-commerce годовой рост был на 35%, в е-learning — на 85%, у сервис-провайдеров — на 41%.

Прогнозы. Судя по этим результатам и мировым тенденциям, украинская фриланс-индустрия продолжит расти в 2021 году.

Самые популярные направления среди украинских фрилансеров:

  • графический и веб-дизайн;
  • программирование, IT;
  • создание мультимедиа;
  • маркетинг;
  • копирайтинг.

В этих сферах работают 79% специалистов, которые участвовали в опросе.

Зарплата. Почасовые ставки наших специалистов в некоторых индустриях пока значительно ниже мировых. В первую очередь это касается сфер создания мультимедиа, переводов, управления проектами, поддержки клиентов, продаж и финансов.

При этом, по данным Payoneer, в технических нишах (программирование, IT, контроль качества) разрыв с мировыми показателями заработка намного меньше.

Весной прошлого года фрилансеры со всего мира отмечали падение спроса на свои услуги от заказчиков из Европы и Северной Америки.

Но украинских фрилансеров, по данным опроса Payoneer, это не коснулось.

Подробнее – в интервью с генеральным менеджером Payoneer в Украине и Беларуси.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.