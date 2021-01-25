Топ-5 популярных направлений фриланса в Украине

В конце 2020 года, по результатам исследования Payoneer, доходы фрилансеров в Украине показали рост.
Об этом рассказал в интервью Finance.ua генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев.
«В марте прошлого года, когда начался локдаун, 32% фрилансеров со всего мира отметили сильное падение спроса на услуги. Это показали данные нашего опроса. Рост доходов тогда тоже начал замедляться, но уже через несколько месяцев — восстановился и пошел вверх», — отметил он.
В целом, несмотря на пандемию, 2020 год оказался успешным для украинских фрилансеров. Их доходы, по сравнению с 2019 годом, выросли на 20%.
Во втором квартале сумма выплат через Payoneer увеличилась на 6%, в третьем — на 2%, в четвертом — на 19%.
В сегменте селлеров и e-commerce годовой рост был на 35%, в е-learning — на 85%, у сервис-провайдеров — на 41%.
Прогнозы. Судя по этим результатам и мировым тенденциям, украинская фриланс-индустрия продолжит расти в 2021 году.
Самые популярные направления среди украинских фрилансеров:
В этих сферах работают 79% специалистов, которые участвовали в опросе.
Зарплата. Почасовые ставки наших специалистов в некоторых индустриях пока значительно ниже мировых. В первую очередь это касается сфер создания мультимедиа, переводов, управления проектами, поддержки клиентов, продаж и финансов.
При этом, по данным Payoneer, в технических нишах (программирование, IT, контроль качества) разрыв с мировыми показателями заработка намного меньше.
Весной прошлого года фрилансеры со всего мира отмечали падение спроса на свои услуги от заказчиков из Европы и Северной Америки.
Но украинских фрилансеров, по данным опроса Payoneer, это не коснулось.
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