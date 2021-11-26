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В ЕС планируют ежедневно обновлять правила въезда

В ЕС планируют ежедневно обновлять правила въезда

Евросоюз намерен рекомендовать государствам-членам ежедневно пересматривать ограничения на поездки из-за распространения нового штамма коронавируса под названием «Омикрон».

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа.

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В проекте отмечается, что страны должны придерживаться скоординированного подхода и быть готовыми ввести любые необходимые меры, чтобы избежать распространения вируса.

По состоянию на 30 ноября в государствах ЕС было зафиксировано минимум 44 случая заражения «Омикроном», в том числе в Нидерландах, Швеции и Испании.

На данном этапе в ЕС собирают и анализируют данные об этом штамме вируса. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что одобрение вакцин для борьбы с новым типом «ковида» может занять от трех до четырех месяцев.

По материалам УБР
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