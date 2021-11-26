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В Украине вводят самоизоляцию для некоторых граждан при въезде в страну

В Украине вводят самоизоляцию для некоторых граждан при въезде в страну

Украина усиливает защиту от коронавируса штамма «Омикрон».

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал об ограничениях, которые вводят в Украине.

Как сообщает Правительственный портал, Министерство здравоохранения уже разрабатывает меры для предотвращения заражения граждан Украины этим штаммом коронавируса.

В частности, путешественникам, которые провели в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик более 7 дней в течение последних 14 дней, нужно пройти 14-дневную самоизоляцию.

«Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был выявлен новый штамм. На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, которые находились на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем перечень стран может быть расширен», — отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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Украинцы, которые сейчас находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания.

В то же время Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Пока неизвестно, вызывает ли коронавирус штамма «Омикрон» более тяжелое течение болезни. Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют легкое течение болезни. Однако общий уровень заражения в Южно-Африканской Республике повышен.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров изменил правила адаптивного карантина;
  • если раньше бизнес мог выбирать модели деятельности в этой зоне, не проверять документы о вакцинации или отрицательный тест, но работать в определенных ограничениях по площади, либо проверять документы и работать без ограничений соответствующего уровня, то новые правила не предусматривают такой опциональности.
По материалам Finance.UA
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