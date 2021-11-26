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В «Дії» теперь можно получить справку о трудовом стаже: как это сделать (видео)

В «Дії» теперь можно получить справку о трудовом стаже: как это сделать (видео)

С 29 ноября в «Дії» появилась новая услуга. Теперь в приложении можно получить справку о трудовом стаже — ОК-5 и ОК-7. Finance.ua узнал, как это сделать.

Как сообщает пресс-служба портала, ОК-5 и ОК-7 — одни из самых популярных справок в Украине, каждый год их выдают 2,8 млн. Это справки о трудовом стаже, которые нужны для оформления на работу, назначения пенсии или начислений по больничному.

Как получить справки ОК-5 и ОК-7 в Дії:

1). Перейдите на diia.gov.ua и авторизуйтесь.
2). Нажмите «Пенсии, льготы и пособие»;.
3). Выберите нужную справку в списке.
4). Проверьте информацию о вас и, если нужно внести изменения, сделайте это в профиле.
5). Нажмите «Готово».

Результат вам поступит на почту, а сама справка будет отображаться в разделе «Услуги» — «Полученные документы».

Справка Finance.ua:

  • на портале «Дія» появятся новые услуги, связанные с социальной сферой. Речь идет о: назначении жилищной субсидии и пенсии; перерасчете пенсии; генерации справки о застрахованном лице и доходе пенсионера;
  • Министерство цифровой трансформации Украины планирует до конца 2021 года почти еженедельно запускать новые услуги для граждан в приложении и на портале «Дія»;
  • в Министерстве экономики Украины рассказали, как получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить выплату с декабря. Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение «Дія».

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
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