В «Дії» теперь можно получить справку о трудовом стаже: как это сделать (видео)

С 29 ноября в «Дії» появилась новая услуга. Теперь в приложении можно получить справку о трудовом стаже — ОК-5 и ОК-7. Finance.ua узнал, как это сделать.
Как сообщает пресс-служба портала, ОК-5 и ОК-7 — одни из самых популярных справок в Украине, каждый год их выдают 2,8 млн. Это справки о трудовом стаже, которые нужны для оформления на работу, назначения пенсии или начислений по больничному.
Как получить справки ОК-5 и ОК-7 в Дії:
1). Перейдите на diia.gov.ua и авторизуйтесь.
2). Нажмите «Пенсии, льготы и пособие»;.
3). Выберите нужную справку в списке.
4). Проверьте информацию о вас и, если нужно внести изменения, сделайте это в профиле.
5). Нажмите «Готово».
Результат вам поступит на почту, а сама справка будет отображаться в разделе «Услуги» — «Полученные документы».
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объявил о масштабной реформе ЖКХ10 ч. назад - 3035 17
Срок действия «желтых» COVID-сертификатов сокращают с 6 декабря9 ч. назад - 1891 12
Какой процент доходов семьи тратят на коммуналку (инфографика)12 ч. назад - 2018 11
Витренко заявил, что Россия может не продлить контракт на транзит газа после 2024 года9 ч. назад - 517 8
Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple — Зеленский5 ч. назад - 508 5
Бюджетникам с 1 декабря поднимут оклады: таблица с новыми тарифными ставками8 ч. назад - 5194 3
Беспокоят коллекторы по поводу чужого долга: НБУ рассказал, что делать7 ч. назад - 3225 1
Рада приняла законопроект 5600: что будет с налогами5 ч. назад - 3175
Зеленский объявил о масштабной реформе ЖКХ10 ч. назад - 3035 17
Какой процент доходов семьи тратят на коммуналку (инфографика)12 ч. назад - 2018 11
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средствоВчера, 12:28 - 362
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 750
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 238
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 724 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1534 1