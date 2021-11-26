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МАУ получила разрешение на новые международные маршруты

МАУ получила разрешение на новые международные маршруты

Авиакомпании МАУ и Air Ocean Airlines получили разрешение на шесть международных маршрутов.

Решение было принято комиссией Госавиаслужбы Украины.

МАУ сможет открыть рейсы:

  • из Киева в Маскат с частотой четыре раза в неделю;
  • из Киева в Касабланку — два раза в неделю;
  • из Харькова в Бахрейн — два раза в неделю;
  • из Одессы в Бахрейн — два раза в неделю;
  • из Днепра в Баку — два раза в неделю.

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Согласно решению комиссии Госавиаслужбы, права МАУ начнут действовать с 1 декабря на неограниченный срок.

Также регулятор согласовал увеличение частоты полетов для МАУ на линии Киев-Бахрейн с двух до семи рейсов в неделю и разрешил Windrose (“Роза Ветров”) летать из Киева в Гонконг до шести раз в неделю вместо четырех. Этот рейс Windrose использует для выполнения грузовых рейсов для доставки посылок из Китая в Украину.

Air Ocean Airlines разрешили запустить регулярные рейсы из Черновцов в Стамбул с частотой два раза в неделю. До этого авиакомпания получила право на выполнение чартерных рейсов по этому же маршруту.

По материалам Avianews.com
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