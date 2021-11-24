Средние расходы на обучение 1 студента: Минфин назвал вузы с самыми большими расходами

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Минфина о высших учебных заведениях с наибольшими расходами на одного студента.

Общие расходы. 166 высших учебных заведений, включенных в анализ, составили 19,3 млрд грн по общему фонду государственного бюджета и 12,4 млрд грн по специальному фонду государственного бюджета (средства получены за предоставление платных услуг). В этих заведениях учились 635,7 тыс. студентов, в том числе 307 тыс. студентов, получающих образование по госзаказу, и 328,7 тыс. студентов по контракту.

Средние расчетные расходы на 1 студента по госзаказу выросли на 13% и составили 63 тыс. грн в год. В отдельных вузах этот показатель существенно превышал среднее значение по стране.

Наибольшие расходы на обучение 1 студента по государственному заказу в 2020 году были в:

Летной академии Национального авиационного университета — 309,2 тыс. грн в год;

Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского — 240,2 тыс. грн;

Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой — 183,1 тыс. грн;

Львовской национальной музыкальной академии им. Н. В. Лысенко — 149,8 тыс. грн;

Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К.Карпенко-Карого — 146,2 тыс. гривен.

Подготовка специалистов высшими учебными заведениями сконцентрирована в 5 регионах:

г. Киеве,

Харьковской,

Львовской,

Днепропетровской,

Одесской областях.

Здесь сосредоточена половина вузов, которые обучают 57% студентов, и тратят почти две трети средств, направленных из государственного бюджета на подготовку специалистов высшими учебными заведениями.

К подготовке студентов по государственному заказу в 2020 году было привлечено 52,1 тыс. научно-педагогических и педагогических работников.

В то же время для обслуживания учебного процесса также осуществлялось содержание 69,4 тыс. непедагогических работников, что составляло 57% от общей численности работников. То есть численность вспомогательных работников вузов сейчас больше численности научно-педагогического и педагогического персонала, которые непосредственно предоставляют образовательные услуги студентам.

Наибольшая доля непедагогического персонала в таких заведениях:

Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана — 78%;

Национальном аэрокосмическом университете им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» — 75%;

«Харьковский авиационный институт» — 75%; Национальном университете «Одесская морская академия» — 73%;

Национальном лесотехническом университете Украины — 69%;

ОП НУБиП Украины «Нежинский агротехнический институт» — 69%.

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