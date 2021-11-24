Средние расходы на обучение 1 студента: Минфин назвал вузы с самыми большими расходами

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Минфина о высших учебных заведениях с наибольшими расходами на одного студента.
Общие расходы. 166 высших учебных заведений, включенных в анализ, составили 19,3 млрд грн по общему фонду государственного бюджета и 12,4 млрд грн по специальному фонду государственного бюджета (средства получены за предоставление платных услуг). В этих заведениях учились 635,7 тыс. студентов, в том числе 307 тыс. студентов, получающих образование по госзаказу, и 328,7 тыс. студентов по контракту.
Средние расчетные расходы на 1 студента по госзаказу выросли на 13% и составили 63 тыс. грн в год. В отдельных вузах этот показатель существенно превышал среднее значение по стране.
Наибольшие расходы на обучение 1 студента по государственному заказу в 2020 году были в:
Подготовка специалистов высшими учебными заведениями сконцентрирована в 5 регионах:
Здесь сосредоточена половина вузов, которые обучают 57% студентов, и тратят почти две трети средств, направленных из государственного бюджета на подготовку специалистов высшими учебными заведениями.
К подготовке студентов по государственному заказу в 2020 году было привлечено 52,1 тыс. научно-педагогических и педагогических работников.
В то же время для обслуживания учебного процесса также осуществлялось содержание 69,4 тыс. непедагогических работников, что составляло 57% от общей численности работников. То есть численность вспомогательных работников вузов сейчас больше численности научно-педагогического и педагогического персонала, которые непосредственно предоставляют образовательные услуги студентам.
Наибольшая доля непедагогического персонала в таких заведениях:
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