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Житомирского депутата подозревают в неуплате налогов на 26 млн гривен

Житомирского депутата подозревают в неуплате налогов на 26 млн гривен

Правоохранители вручили письменное подозрение директору предприятия, депутату одного из райсоветов Житомирской области по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Об этом сообщает офис генпрокурора.

Указано, что о подозрении также сообщено бывшему финансовому директору этого предприятия.

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«По данным следствия, директор предприятия-ритейлера на рынке нефтепродуктов и экс-финансовый директор в течение января-декабря 2015 года во время розничной торговли нефтепродуктами по платежным картам, а также по талонам через сеть АЗС уклонились от уплаты акцизного налога. Это привело к непоступлению в бюджет более 26 млн гривен», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляют следователи Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По материалам Корреспондент.net
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