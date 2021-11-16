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Средняя зарплата в «Дія» превышает 47 тыс. грн: основные финансовые показатели госпредприятия

Средняя зарплата в «Дія» превышает 47 тыс. грн: основные финансовые показатели госпредприятия

В 2021 году госпредприятие “Дія” планирует получить 690 тыс. грн прибыли. В госбюджет уплатят более 28,5 млн грн налоговых и страховых платежей. При этом Министерство цифровой трансформации, которому подчиняется предприятие, выделило ему в этом году около 277 млн грн.

Об этом сообщает Dev.ua со ссылкой на финансовый план.

В структуре доходов на текущий год – более 87 млн грн от реализации услуг и еще 285 тыс. грн – процентов на остатки средств в банках в сумме 2,5 млн грн.

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Плановые расходы на текущий год – 70,3 млн грн. Из них 47 млн грн – на оплату труда, эта статья за год выросла в два раза.

Средняя зарплата в 2021 году в “Дія” составляет 47 211 грн. Это на 3% больше плана предыдущего года и на 23% больше прогнозного значения. В то же время почти вдвое выросло и количество сотрудников, до 109 человек.

На текущий год запланировано освоение 16,7 млн грн инвестиций. За эти средства приобретут оборудование, лицензии на программное обеспечение и компьютерную технику.

Размер запланированной прибыли на 2022 год составляет 700 тыс. грн, а доходов – 88,3 млн грн.

По материалам УБР
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