В Минэкономики планируют выйти на переговоры по промышленному безвизу с ЕС в 2022 году

Украина способна выйти на уровень практического обсуждения с ЕС параметров будущего «Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров» уже в следующем году.
Об этом в Брюсселе по итогам переговоров с представителями Еврокомиссии в Брюсселе заявил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка в ответ на вопрос Укринформа о реальных сроках завершения оценочных проверок Евросоюза, очередной, второй этап которых начался в сентябре текущего года.
«Сейчас мы перешли к третьему этапу, их в общем будет восемь. Когда мы говорим о промышленном безвизе, за этот год на самом деле мы сделали большой прогресс, потому что эти оценочные миссии начались. Этот процесс сейчас находится в очень интенсивной фазе, и мы надеемся за следующий год выйти если не на полное заключение, то на начало формальных переговоров о заключении соглашения о промышленном безвизе», – отметил украинский чиновник.
Он отметил, что Европейская Комиссия впервые за минувшие 15 лет провела комплексную оценку всех достижений Украины в сфере технического регулирования, на уровне законодательства, технических регламентов и стандартов. Результаты этих проверок оказались хорошими, что создало определенный позитивный настрой также со стороны представителей ЕС.
«Сейчас мы динамично движемся по оценке отдельных секторов. Уже была оценена сфера стандартизации и метрологии. В начале года мы ожидаем, что будет рассмотрена сфера так называемой оценки соответствия и аккредитации, то есть, каким образом проверяются и функционируют украинские лаборатории», – сказал заместитель министра экономики.
Он напомнил, что перспективное заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров — очень важно для привлечения и поощрения инвестиций, для расположения в Украине производств. Этот документ признает, что Украина является промышленно развитым государством, где продукция производится в соответствии со стандартами Европейского Союза как в измерении качества, так и в плоскости контроля за качеством и безопасностью такой продукции.
Отвечая на уточняющий вопрос, достаточно ли украинская промышленность развита, чтобы выдержать конкуренцию с производителями ЕС, Качка отметил, что рынок промышленных товаров в Украине уже сейчас практически полностью либерализован.
«У нас на сегодня происходит торговля промышленной продукцией, фактически, с нулевыми пошлинами, лишь в нескольких линиях есть однопроцентная пошлина, но и она исчезнет с 1 января 2022 года. То есть, мы имеем полностью либерализованную торговлю промышленными товарами. Поэтому всё, что делается сейчас, идет на пользу экспорту нашей продукции в Европейский Союз», – сказал представитель министерства экономики Украины.
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