Сильпо тестирует электромобили украинской сборки (фото)

Компания «Электропрайд», поставляющая электромобили под собственным брендом Konyk, предоставила два экземпляра своей продукции крупному ритейлеру «Сильпо» в рамках пилотного проекта.

«Fozzy Group тестирует два электромобиля модели Konyk для предоставления услуг по доставке в центре Киева. Решения о продолжении сотрудничества будем принимать отдельно», — сообщил UBR.ua Иван Пальчевский, начальник отдела связей с медиа Fozzy Group, куда входит сеть «Сильпо».

Директор «Электропрайда» Константин Сипайло подтвердил UBR.ua, что электромобили компании задействованы в сервисе доставки Fozzy Group.

«Трехмесячный опыт эксплуатации Konyk в службе доставки показал хорошие результаты. У нас есть запрос на расширение сети доставки», — заявил он, отметив особенности электромобилей Konyk.

По его словам, в условиях осенне-зимнего периода эксплуатация двухколесного транспорта крайне проблематична, а «электромобили компании лишены этого недостатка».

«Проще говоря — водитель и груз защищены от снега и дождя, есть обогрев, четырехколесная машина более устойчива на дороге в условиях гололеда или снега. При невысокой цене самой машины — это отличная альтернатива двух-, трехколесным открытым электроскутерам. Этот фактор часто является решающим для заказчика», — подчеркнул Константин Сипайло.

Электромобиль Konyk создан на китайской платформе. В «Электропрайде» усовершенствовали «ходовую», переделали Battery Management System (BMS), внесли конструктивные изменения в силовую часть. «Автомобили адаптированы к эксплуатации в наших климатических условиях. Поэтому компания решила их поставлять под собственные нужды.