Чиновника уличили в растрате госсредств при закупке COVID-оборудования

Руководитель коммунального предприятия Криворожского городского совета уведомлен о подозрении в растрате средств местного бюджета (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Руководитель коммунального предприятия в мае 2020 года нарушил принцип максимальной экономии и эффективности. Им было излишне перечислено 3,6 млн грн под закупку амплификатора в реальном времени — анализатора ПЦР для выявления РНК вируса COVID-19», — говорится в сообщении.

Таким образом городскому бюджету причинен материальный ущерб в особо крупных размерах.