Ещё одного юного программиста разоблачили в создании фейковой «Дії»

Правоохранители разоблачили 15-летнего подростка, создавшего фейковою «Дію».
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
«При процессуальном сопровождении Окружной прокуратуры города Николаева пресечена противоправная деятельность 15-летнего жителя города Николаева по факту несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 1 ст. 361 УК Украины).
По данным следствия, юноша за деньги предоставлял доступ к сайту, повторяющему дизайн приложения «Дія». В специальном редакторе по желанию клиентов он мог создать фальшивые копии Cоvid-сертификатов".
Детали: В полиции утверждают, что в приложении покупатели могли изменять свой возраст и добавить любое фото. Создавать можно было как паспорт в виде ID-карты, так и сертификаты о вакцинации против коронавируса.
По версии следователей, нарушитель установил цены от 250 до 650 гривен за свои услуги. После оплаты подросток посылал архив с программным обеспечением, и клиент устанавливал фейковое приложение себе на смартфон.
К тому же, по сообщению прокуроров, средства перечислялись на электронный кошелек разработчика приложения на российском платежном сервисе.
На сайте успели зарегистрироваться свыше 1000 пользователей.
Во время обысков правоохранители обнаружили исходные файлы приложения, переписку с клиентами и квитанции о подтверждении оплаты.
Юноше грозит 3 года лишения свободы.
Правоохранители блокируют доступ к приложению и работают над привлечением к ответственности покупателей сервиса.
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