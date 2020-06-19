ВУСО покупает у Ахметова самую старую страховую компанию Украины

Акционеры страховой компании ВУСО заявили о достижении предварительной договоренности по покупке Запорожской страховой компании АСКА.
Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
После закрытия сделки компании будут работать под единым брендом VUSO. В заявлении СК ВУСО говорится, что все обязательства перед партнерами и клиентами АСКА сохранятся и будут выполняться в полном объеме.
Также сообщается, что объединенная компания сохранит текущие услуги АСКА и расширит перечень услуг для клиентов.
Сумма и условия сделки не разглашаются.
По данным Insurance TOP, активы ВУСО и АСКА на 30 сентября 2021 года составили 903 млн грн и 501,2 млн грн соответственно, страховые премии за январь-сентябрь 2021 г. — 1,24 млрд грн (8-е место в рэнкинге страховщиков) и 853,8 млн грн (13-е место) соответственно.
АСКА – первая частная страховая компания, которая появилась в независимой Украине. Входит в портфель международной инвестиционной компании SCM олигарха Рината Ахметова.
СК ВУСО работает на украинском рынке с 2001 года. Компания владеет 50-ю лицензиями: 33-я-на добровольные и 17-ю – на обязательные виды страхования. Акционер ВУСО — Фонд Альтитуда, конечные бенефициары — Михаил Назарчук и Алексей Шуба.
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