ВУСО покупает у Ахметова самую старую страховую компанию Украины

Акционеры страховой компании ВУСО заявили о достижении предварительной договоренности по покупке Запорожской страховой компании АСКА.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

После закрытия сделки компании будут работать под единым брендом VUSO. В заявлении СК ВУСО говорится, что все обязательства перед партнерами и клиентами АСКА сохранятся и будут выполняться в полном объеме.

Также сообщается, что объединенная компания сохранит текущие услуги АСКА и расширит перечень услуг для клиентов.

Сумма и условия сделки не разглашаются.

По данным Insurance TOP, активы ВУСО и АСКА на 30 сентября 2021 года составили 903 млн грн и 501,2 млн грн соответственно, страховые премии за январь-сентябрь 2021 г. — 1,24 млрд грн (8-е место в рэнкинге страховщиков) и 853,8 млн грн (13-е место) соответственно.

АСКА – первая частная страховая компания, которая появилась в независимой Украине. Входит в портфель международной инвестиционной компании SCM олигарха Рината Ахметова.

СК ВУСО работает на украинском рынке с 2001 года. Компания владеет 50-ю лицензиями: 33-я-на добровольные и 17-ю – на обязательные виды страхования. Акционер ВУСО — Фонд Альтитуда, конечные бенефициары — Михаил Назарчук и Алексей Шуба.