0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

НБУ оштрафовал две компании за нарушение «коллекторского» закона

НБУ оштрафовал две компании за нарушение «коллекторского» закона

Коллекторские компании нарушили требования по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу НБУ.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 19 ноября 2021 года.

НБУ обнаружил, что ООО «Финансовая компания „Алурия“» (ЕГРПОУ 43 072 822) для урегулирования просроченной задолженности трижды привлекала юридические лица, которые не были включены в реестр коллекторских компаний.

На финкомпанию было наложено три штрафа:

За первое установленное нарушение — в минимальном размере — 85 тыс. грн;

За второе установленное нарушение — в среднем размере — 110,5 тыс. грн;

За третье установленное нарушение — в максимальном размере — 136 тыс. грн.

ООО «Манифою» нарушило требования по взаимодействию с потребителями и другими лицами во время урегулирования просроченной задолженности (требования относительно этического поведения), установленные статьей 25 Закона Украины «О потребительском кредитовании».

На ООО «Манифою» (ЕГРПОУ 42 848 369) НБУ наложил два штрафа в размере 102 тыс. грн каждый за нарушение требований относительно этического поведения. Систематичность и объем обращений граждан именно по поводу неэтичного поведения во время урегулирования просроченной задолженности этим финансовым учреждением повлияли на применение максимально предусмотренного размера штрафа.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.