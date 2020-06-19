НБУ оштрафовал две компании за нарушение «коллекторского» закона

Коллекторские компании нарушили требования по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу НБУ.
Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 19 ноября 2021 года.
НБУ обнаружил, что ООО «Финансовая компания „Алурия“» (ЕГРПОУ 43 072 822) для урегулирования просроченной задолженности трижды привлекала юридические лица, которые не были включены в реестр коллекторских компаний.
На финкомпанию было наложено три штрафа:
За первое установленное нарушение — в минимальном размере — 85 тыс. грн;
За второе установленное нарушение — в среднем размере — 110,5 тыс. грн;
За третье установленное нарушение — в максимальном размере — 136 тыс. грн.
ООО «Манифою» нарушило требования по взаимодействию с потребителями и другими лицами во время урегулирования просроченной задолженности (требования относительно этического поведения), установленные статьей 25 Закона Украины «О потребительском кредитовании».
На ООО «Манифою» (ЕГРПОУ 42 848 369) НБУ наложил два штрафа в размере 102 тыс. грн каждый за нарушение требований относительно этического поведения. Систематичность и объем обращений граждан именно по поводу неэтичного поведения во время урегулирования просроченной задолженности этим финансовым учреждением повлияли на применение максимально предусмотренного размера штрафа.
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