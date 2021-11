Windows 11 станет быстрее. Microsoft сформировала команду для решения проблем с производительностью

Компания Microsoft планирует в следующем году основное внимание уделять производительности новой операционной системы Windows 11, к которой сейчас у пользователей имеются нарекания.

Такую информацию раскрыли во время традиционной сессии AMA (Ask Me Anything) на социальном новостном ресурсе Reddit, когда команда разработчиков Windows отвечала на вопросы. Один пользователь прокомментировал тенденцию к медлительности пользовательского интерфейса, сохраняющуюся в Windows 11, на что команда Microsoft ответила:

“В 2022 году мы будем уделять особое внимание производительности. Большая часть внимания будет уделяться запуску ОС и приложений; Что касается рендеринга элементов пользовательского интерфейса на экране (после загрузки фреймворка), то мы протестировали масштабируемость таких вещей, как размещение 10 тысяч кнопок на экране и т.д”.

Этот же пользователь продолжил обсуждать свои проблемы с низкой производительностью в Windows 11 и Windows 10, в том числе с «Проводником» и медленным контекстным меню, которое открывается по нажатию правой кнопкой мыши. Он подчеркнул, что всё это «фактически заставило его вернуться к (Windows) 10 на домашних компьютерах».

В Microsoft ответили, что некоторые из жалоб действительно связаны с «производительностью, продиктованной WinUI», однако другие никак не связаны с продуктом команды разработчиков Windows.

Также представители компании ещё раз подчеркнули, что в 2022 году производительности будет уделено особое внимание и что в Microsoft уже сформирована специальная команда для «более целостного решения этой проблемы».