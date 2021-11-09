Должностное лицо АрселорМиттал подозревается в уклонении от уплаты налогов более чем на 2,2 млрд грн

Финансового директора — главного бухгалтера публичного акционерного общества «АрселорМиттал Кривой Рог» подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 2,2 млрд грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

«При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора финансовому директору — главному бухгалтеру ПАО „Арселормиттал Кривой Рог“ сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019 года внес в официальные документы — декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых «Валявкинского» и «Новокриворожского» месторождений железных руд заведомо ложные сведения о начислении платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

Кроме того, в нарушение требований налогового законодательства с декабря 2014 по март 2019 года он умышленно уклонился от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых на сумму более 2,2 млрд грн.

В ОГП отметили, что сумма убытков государству в виде непоступления в бюджет рентной платы за пользование недрами подтверждена выводами комплексной судебной экспертизы по исследованию материалов, веществ и изделий, и экономической экспертизы Национального научного центра «Институт судебных экспертиз им. Засл. Проф. Н.С. Бокариуса» Министерства юстиции Украины, к проведению которой привлекались специалисты Института геохимии, минералогии и рудообразования им. Н. П. Семененко НАН Украины, а также выводами комплексной судебной экспертизы материалов, веществ и изделий и экономической экспертизы КНИИСЭ Министерства юстиции Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.