По госгарантиям банки выдали кредитов на 6,5 миллиарда гривен — Минфин

По состоянию на 1 ноября 2021 года одиннадцать банков выдали кредитов по государственным гарантиям на портфельной основе на 6,5 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине через инструмент государственных гарантий на портфельной основе по состоянию на
Инфографика: Минфин
При этом, в октябре текущего года предоставлен 71 кредит на общую сумму 430 млн грн с долей обязательств, гарантированных государством по основному долгу в объеме 181 млн грн.
По количеству выданных кредитов лидирует АО КБ «ПриватБанк» — 943 кредита на общую сумму 861 млн грн, что составляет около 83% лимита таких гарантий, предоставленных этому банку в 2020 году. Вторым по величине выданных кредитов на портфельной основе является АО «Ощадбанк» — 794 кредита на общую сумму 2 млрд 289 млн грн.
Инфографика: Минфин
Наибольшим спросом программа пользуется в Киеве, где выдано 188 кредитов на 795 млн грн. Во Львовской и Днепропетровской областях, которые входят в тройку лидеров, этот показатель составляет 141 кредит (378 млн грн) и 137 кредитов (404 млн грн) соответственно.
По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдавалось в сферах оптовой и розничной торговли (760), на общую сумму 2 млрд 65 млн грн, сельского хозяйства (594) — на 2 млрд 9 млн грн и перерабатывающей промышленности (337) — на 1 млрд 483 млн.
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