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На «Николаевском бронетанковом» разоблачили схему хищений запчастей для БТРов

На «Николаевском бронетанковом» разоблачили схему хищений запчастей для БТРов

Контрразведка СБУ предотвратила хищение деталей, предназначенных для ремонта военной техники в районе ООС. Злоумышленники хотели незаконно продать их со складов государственного предприятия «Николаевский бронетанковый завод».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Нехватка таких запчастей могла нанести ущерб обороноспособности нашей страны в условиях вооруженного конфликта со страной-агрессором, отметили в СБУ.

Спецслужбой установлено, что в рамках выполнения государственного оборонного заказа двое ответственных лиц госпредприятия пытались «сбыть» детали и агрегаты в БТР и БРДМ.

Злоумышленники, злоупотребляя служебным положением, вносили ложные сведения в товарно-сопроводительную документацию. Стоимость всех запчастей составляла почти 500 тыс. грн.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ведутся следственные действия для выяснения всех обстоятельств сделки и установления и привлечения к ответственности причастных лиц.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Николаевской области совместно с Управлением координации безопасности предприятий ГК «Укроборонпром» и Национальной полицией при процессуальном руководстве Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

По материалам Укринформ
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