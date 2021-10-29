«Инвестняни»: потенциальные инвесторы уже подали заявок на более чем 2 млрд долларов

Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest в рамках закона об «инвестнянях» получил 27 предварительных заявок от инвесторов на общую сумму свыше $ 2 млрд.
Об этом сообщил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач в интервью Finance.ua.
«Это то, в чем нуждалась Украина, и мы видим, что программа вызывает высокую заинтересованность у инвесторов: мы уже получили 27 предварительных заявок на общую сумму свыше 2 млрд долларов. 17 заявок из Украины и 10 от иностранных инвесторов. Но по сумме они одинаковы — примерно миллиард на миллиард». — рассказал Цивкач.
В какие отрасли больше вкладываются инвесторы. Больше всего пользуется популярностью перерабатывающая отрасль. А если разбить ее на подсекторы, то самые популярные секторы — это агропереработка, производство строительных материалов. Также большую долю занимают проекты в сфере логистики. Есть и проекты в сфере транспорта, туризма, добычи и другие направления.
Напомним, что изначально президент Владимир Зеленский говорил о том, что Закон «Об инвестнянях» будет касаться только западных инвесторов. Однако сейчас за госпомощью могут обращаться и украинские инвесторы.
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«По моему мнению, очень правильно было сделано, что на получение поддержки могут податься как иностранные, так и украинские инвесторы. Потому что это, прежде всего, о равных условиях ведения бизнеса. Более того, инвестиционный порог снижен — со 100 млн долларов, как предлагалось изначально, до 20 млн евро», — добавил исполнительный директор UkraineInvest.
По его словам, условия для инвесторов равны. Это дает возможность создать предпосылки для совместных предприятий для развития как украинского, так и иностранного инвестора.
«Почему это еще важно? Потому что иностранный инвестор заходит в Украину, когда видит успешного украинского инвестора. Тогда он чувствует: „Если человек чувствует себя комфортно здесь, у себя дома, то и я буду чувствовать себя комфортно“. А если он увидит, что местный инвестор угнетен, ему тяжело, существуют сдерживающие факторы для развития, у него возникнут сомнения относительно того, стоит ли ему заходить в страну. Поэтому мы активно работаем и с украинскими инвесторами, помогаем им создать рынок инвестиций и таким образом промотируем Украину», — объяснил Цивкач.
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