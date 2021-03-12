Распродажа тюрем переносится: Минюст завысил цену на первый лот

Первый аукцион в рамках приватизации тюрем, который должен был пройти 16 марта, перенесли на апрель 2021 года. Причиной тому стала завышенная цена лота — Ирпенского исправительного центра. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.
В частности, здание площадью 27,8 тыс. кв. м с землей 8,3 га хотели продать за 220,2 млн грн.
«В ситуации с распродажей — потенциальные покупатели расценили стартовую цену как слишком высокую и заявки не подали. Аукцион переносится на апрель со снижением стартовой цены», — написал глава ведомства.
Согласно данным сайта приватизации Фонда госимущества, стартовую цену на объект уже понизили в два раза — до 110,1 млн грн.
Отдельное имущество государственного учреждения «Ирпенский исправительный центр» (№ 132) по адресу Киевская обл., г. Ирпень, пгт Коцюбинское, ул. Железнодорожная, 1 будут продавать на аукционе через 30 дней, то есть — 15 апреля.
Ранее в Минюсте сообщали, что всего планируется продать 35 тюрем. 70% поступлений от продажи учреждений будет потрачено на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам, а 30% – пополнит государственный бюджет.
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