Кто такие инвестняни и какие вопросы они решают

В феврале 2021 года был подписан Закон «О господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями в Украине», а по состоянию на ноябрь 2021 года приняты все необходимые подзаконные акты, которые позволяют инвесторам начать процесс подготовки проекта и документов для получения государственной поддержки.
Кто такие инвестняни, чем они будут заниматься и чем полезен стране «Закон об инвестнянях», рассказал исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач в интервью Finance.ua.
Что такое инвестиционная няня? «Это менеджер, который объясняет, где в стране инвестировать и как это делать. Он помогает собрать для инвестора всю необходимую информацию о наличии ресурсов, партнеров, помогает подыскать земельный участок или объект для инвестирования в рамках законодательства, может познакомить с центральной и местной властью, помочь скорее пройти разрешительные процедуры», — объясняет Цивкач.
По его словам, в рамках Закона «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями» менеджер предоставит профессиональные консультации в процессе подготовки документов для подачи заявления в Министерство экономики Украины на получение господдержки.
Как отмечает исполнительный директор UkraineInvest, чтобы инвестора сопровождали инвесторы, инвестиция должна быть с минимальным порогом — 20 млн евро в течение 5 лет.
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«Закон этот, собственно, не о менеджерах, а о том, что государство наконец за годы восстановленной независимости предоставляет инвестиционные стимулы в объеме до 30% от вложенных инвестиций. У такой инвестиции есть минимальный порог — 20 млн евро в течение 5 лет, а поддержка предоставляется в виде инфраструктурных, налоговых, таможенных и земельных стимулов — их есть целый перечень», — отметил он.
Как пояснил Цивкач, государственная поддержка и менеджеры для инвесторов — это распространенная практика в соседних странах. Такая поддержка очень популярна в Чехии, Польше, Сербии, Турции, Литве. Такая система используется в ЕС и в мире.
В Сербии возмещают средства за создание рабочих мест: за одно рабочее место можно рассчитывать на 3−7 тыс. евро помощи от государства.
В некоторых странах инвесторам предлагают 10 лет освобождения от налога на прибыль
«Есть такие учреждения, как мы — Investment Promotion Agencies. Они есть и в Соединенных Штатах, в Германии, Великобритании, Польше и других странах. В них работают менеджеры, которые помогают инвестору разобраться в специфике ведения бизнеса в определенной стране, или в законодательной базе или регуляторных вещах», — рассказал он.
Какие проблемы сейчас чаще всего возникают у инвесторов. По словам исполнительного директора UkraineInvest, это может быть какая-то разрешительная система, правоохранительная, где-то есть случаи бюрократии, где-то надо ускорить процессы, что-то упростить, или объяснить представителям органов государственной власти, как надо работать с инвесторами.
«Таких вопросов более 80, и отмечу, что за этот год мы уже помогли в решении 35 вопросов. Эти вопросы достаточно сложные и требуют времени для решения, у многих из них — долгая предыстория. Во многих случаях инвестор в связи с какими-то недоразумениями даже размышлял над тем, чтобы прекратить инвестировать в этот проект. Порой бывает так, что возникает недоразумение между государством и инвестором, потому что они из разных систем, в которых они работают», — добавил он.
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