Скупали базы данных и оформляли кредиты: как защититься от мошенников

С ростом популярности льготных кредитных программ в Украине активизировались мошенники. Они берут кредиты на ничего не подозревающих людей, а данные для оформления иногда у них оказываются от банков.
Реальные данные украинцев попадали к мошенникам из баз данных, которые продавались в интернете. В одной из таких баз было более 4 млн клиентов.
Эксперты по кибербезопасности говорят, что данные украинцев мошенники получают через недобросовестных сотрудников. Такие сотрудники могут либо продавать данные, либо отдавать их из чувства мести перед увольнением.
Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты советуют самому себе запретить брать в долг. Нужно обратиться в бюро кредитных историй или свой интрнет-банкинг и поставить запрет на выдачу кредита. Такой запрет можно снять в любой момент, но сделать это может только тот человек, который оформляет заем.
Часто в банках или других учреждениях просят копии паспортов. Это небезопасно, так что нужно проставить на такой копии отметку. То есть нужно, чтобы специалист банка написал, что это копия, и она выдана в конкретное учреждение.
Такая процедура подходит лишь для ксерокопий, которые клиент передает лично. Электронные копии для онлайн-сделок следует переправлять только через защищенные каналы.
Стоит предпочитать передачу информации из государственного защищенного сервиса «Дія». Она будет передана с соответствующей маркировкой, так называемой их подписью, где будут указаны дата и время передачи данных.
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