В январе-октябре 2021 года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44%, до 37,8 тысячи тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Об этом сообщили enkorr в Консалтинговой группе “А-95”.
Так, транзит дизельного топлива за десять месяцев снизился на 51% – до 28,2 тыс. т, из которых 17,8 тыс. т – из Беларуси в Молдову, 8,7 тыс. т – из Литвы в Молдову и 1,5 тыс. т – из России в Польшу.
Перевозка бензина в Молдову выросла на 48%, до 8,4 тыс. т, при этом в марте 2021 г. транзит через территорию Украины не осуществлялся. Транзитные поставки битума за отчетный период из России составили 1,2 тыс. т.
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