0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44%

Объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44%

В январе-октябре 2021 года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44%, до 37,8 тысячи тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщили enkorr в Консалтинговой группе “А-95”.

Так, транзит дизельного топлива за десять месяцев снизился на 51% – до 28,2 тыс. т, из которых 17,8 тыс. т – из Беларуси в Молдову, 8,7 тыс. т – из Литвы в Молдову и 1,5 тыс. т – из России в Польшу.

Перевозка бензина в Молдову выросла на 48%, до 8,4 тыс. т, при этом в марте 2021 г. транзит через территорию Украины не осуществлялся. Транзитные поставки битума за отчетный период из России составили 1,2 тыс. т.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.