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С 2023 года все отечественные стройматериалы перейдут на евростандарты — Минрегион

С 2023 года все отечественные стройматериалы перейдут на евростандарты — Минрегион

С января 2023 года все строительные материалы, изготовленные в Украине, должны будут соответствовать европейским нормам.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

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«После вступления в силу Закона Украины „О предоставлении строительной продукции на рынке“ в январе 2023 года вся отечественная строительная продукция должна соответствовать европейским требованиям по качеству и безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что требования закона будут касаться изготовления продукции, оценки и проверки стабильности ее показателей, декларирования, а также рыночного надзора.

Согласно сообщению, Минрегион для внедрения в украинское законодательство Регламента Е С 305 разработал ряд подзаконных нормативно-правовых актов, которые планируется утвердить до конца года. В частности, речь идет о проекте постановления «Некоторые вопросы предоставления строительной продукции на рынке» и перечнях национальных стандартов, которые идентичны соответствующим европейским гармонизированным стандартам.

Кроме того, продолжается разработка ряда научно-технических документов, которые в дальнейшем позволят внедрить «национальные мандаты». Последние станут основой для разработки национальных стандартов и документов по оценке приемлемости на продукцию, в отношении которой отсутствуют соответствующие европейские документы.

Напомним, в апреле Кабинет Министров утвердил перечень категорий строительной продукции, для которых могут быть разработаны документы по определению приемлемости с целью дальнейшего размещения на рынке.

В сентябре 2020 года Верховной Радой принят Закон Украины «О предоставлении строительной продукции на рынке», который имплементирует в национальное законодательство положения Регламента (ЕС) № 305/2011 об установлении гармонизированных условий для размещения на рынке строительной продукции. Закон был подписан Президентом 30 сентября 2020 года.

По материалам Укринформ
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