За оскорбление полицейского можно будет получить арест до 15 суток – законопроект

В Верховной раде зарегистрирован законопроект №5050, который устанавливает ответственность за оскорбление работника полиции при исполнении им служебных обязанностей.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

Ответственность предусматривается в виде или денежного штрафа, или в виде общественных работ, или исправительных работ, или административного ареста.

Проект Закона разработан с целью защиты чести и достоинства работников Национальной полиции Украины во время выполнения ими служебных обязанностей путем введения административной ответственности.

А именно предлагается изложить статью 185 КоАП в следующем виде: «Злостное неповиновение законному распоряжению, требованию работника Национальной полиции Украины при исполнении им служебных обязанностей, а также умышленные, публичные действия, оскорбляющие честь и достоинство работника Национальной полиции Украины во время выполнения им служебных обязанностей, выраженные в неприличной форме, осквернение полицейского обмундирования – влечет за собой наложение штрафа от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток».

По мнению авторов, принятие проекта Закона позволит повысить защиту чести и достоинства сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей.

Решение по конкретному виду взыскания из перечисленных будут приниматься судами. К сожалению, не предусмотрели аналогичной ответственности за оскорбление работниками полиции граждан.

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