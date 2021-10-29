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В украинских водительских удостоверениях в декабре появится новая отметка

В украинских водительских удостоверениях в декабре появится новая отметка

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, что в водительских правах в Украине появится отметка об автоматической коробке передач.

Как сообщает Министерство внутренних дел в Facebook, с 28 декабря в удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач в виде кода «78».

Что это значит. С таким документом водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии — с любой.

Напомним, в удостоверениях уже изменились отметки, указывающие на ограничение управления транспортом. Раньше они были в форме пиктограмм, а теперь — как коды (как это принято в ЕС). Речь идет о таких категориях ограничений:

  • медицинские причины ограничений;
  • приспособление транспортного средства;
  • управление транспортным средством только в дневные часы, только без пассажиров, в пределах города/региона и тому подобное.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров 22 сентября внес изменения Положение о порядке выдачи удостоверений водителя (от 8 мая 1993 года) и допуска граждан к управлению транспортными средствами;
  • в сентябре Кабмин принял постановление, согласно которому каждый водитель, который подал заявку на получение водительского удостоверения с помощью сервиса Дія или через личный кабинет на сайте, сможет получить свои документы в отделении Укрпочты или через курьера;
  • также Кабинет Министров Украины на заседании 6 октября внес изменения в учебные программы для водителей.

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По материалам Finance.UA
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