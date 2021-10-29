В украинских водительских удостоверениях в декабре появится новая отметка

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, что в водительских правах в Украине появится отметка об автоматической коробке передач.
Как сообщает Министерство внутренних дел в Facebook, с 28 декабря в удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач в виде кода «78».
Что это значит. С таким документом водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии — с любой.
Напомним, в удостоверениях уже изменились отметки, указывающие на ограничение управления транспортом. Раньше они были в форме пиктограмм, а теперь — как коды (как это принято в ЕС). Речь идет о таких категориях ограничений:
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