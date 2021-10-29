«Дію» обновили и убрали одну функцию

Государственный портал «Дія» обновили. Функцию «Удалить сертификат» убрали.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он сообщил, что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из «Дії».

«Кнопка Удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему раньше, опираясь на пользовательский опыт. И убрали вообще эту функцию «Удалить сертификат», — сообщил он.

Новая версия после одобрения Google/Apple будет доступна всем.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины одобрил внедрение на два года экспериментального проекта, который предусматривает отражение в электронной форме в «Дії» информации из временного или постоянного вида на жительство в Украине иностранцев и лиц без гражданства;