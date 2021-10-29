«Дію» обновили и убрали одну функцию

Государственный портал «Дія» обновили. Функцию «Удалить сертификат» убрали.
Об этом сообщил в Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он сообщил, что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из «Дії».
«Кнопка Удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему раньше, опираясь на пользовательский опыт. И убрали вообще эту функцию «Удалить сертификат», — сообщил он.
Новая версия после одобрения Google/Apple будет доступна всем.
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