Кличко обещает киевлянам, что тарифы на тепло и горячую воду не возрастут — город выделил 2 миллиарда

Киев выделил 2 миллиарда гривен, чтобы покрыть разницу стоимости газа теплопредприятиям и не повышать тарифы на тепло и горячую воду.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире ток-шоу «Народ против» на телеканале «Украина 24».
«Столица выделила 2 миллиарда гривен из бюджета города, чтобы покрыть разницу стоимости газа теплопредприятиям, чтобы в этом отопительном сезоне тарифы на тепло и горячую воду для населения не повышались. Но у нас есть другая критическая ситуация. Мы знаем, что из 12 крупных теплогенерирующих предприятий страны на 10 – недостаточные запасы энергоносителей. И эта ситуация, в случае больших морозов, может привести к веерным отключениям, чего не было много лет», – подчеркнул Виталий Кличко.
Он также отметил, что Украина сегодня может увеличить добычу собственного газа и меньше зависеть от мировой цены на газ.
«Наша страна может добывать собственный газ. Почему мы должны зависеть от европейских цен на газ, других энергоносителей? Которые потянут за собой и подорожание продуктов и прочего, то есть ударят по карманам украинцев. Поэтому, считаю, должен собраться энергетический штаб и принять важные решения. Так, увеличение добычи займет немало усилий и времени, но мы должны и можем это сделать», – отметил Виталий Кличко.
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