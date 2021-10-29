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Кличко обещает киевлянам, что тарифы на тепло и горячую воду не возрастут — город выделил 2 миллиарда

Кличко обещает киевлянам, что тарифы на тепло и горячую воду не возрастут — город выделил 2 миллиарда

Киев выделил 2 миллиарда гривен, чтобы покрыть разницу стоимости газа теплопредприятиям и не повышать тарифы на тепло и горячую воду.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире ток-шоу «Народ против» на телеканале «Украина 24».

«Столица выделила 2 миллиарда гривен из бюджета города, чтобы покрыть разницу стоимости газа теплопредприятиям, чтобы в этом отопительном сезоне тарифы на тепло и горячую воду для населения не повышались. Но у нас есть другая критическая ситуация. Мы знаем, что из 12 крупных теплогенерирующих предприятий страны на 10 – недостаточные запасы энергоносителей. И эта ситуация, в случае больших морозов, может привести к веерным отключениям, чего не было много лет», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он также отметил, что Украина сегодня может увеличить добычу собственного газа и меньше зависеть от мировой цены на газ.

«Наша страна может добывать собственный газ. Почему мы должны зависеть от европейских цен на газ, других энергоносителей? Которые потянут за собой и подорожание продуктов и прочего, то есть ударят по карманам украинцев. Поэтому, считаю, должен собраться энергетический штаб и принять важные решения. Так, увеличение добычи займет немало усилий и времени, но мы должны и можем это сделать», – отметил Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

  • тарифы на тепло и горячую воду для населения во всех регионах Украины в текущем отопительном сезоне повышаться не будут. Такое условие соответствующего меморандума, подписанного 30 сентября, органы местного самоуправления обязаны выполнить в полной мере;
  • Кабинет министров Украины запретил до конца отопительного сезона отключать подачу газа теплопоставщикам и социальным объектам;
  • в Украине некоторые семьи получили платежки за отопление с учетом перерасчета за прошлые годы. Одним нужно доплатить, другие получили переплату.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам Finance.UA
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