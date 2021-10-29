Украина готовится к запуску электронных товарных накладных со странами ЕС

Министерство цифровой трансформации совместно с экспертами и представителями бизнеса обсудили перспективы введения электронных товарно-транспортных накладных (ТТН) со странами Евросоюза и «Восточного партнерства» вместо бумажных документов.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Вместо бумажных товарно-транспортных накладных будут электронные.
«Это избавит нас от бумажной волокиты, расходов на печать бумаг, их логистику, обслуживание, что значительно сэкономит время в бизнес-процессах», — говорят в Минцифры.
Если раньше процесс обмена накладными между компаниями разных государств занимал несколько недель, то благодаря цифровизации это можно будет сделать в несколько кликов за минуты.
Напомним, что Минцифры успешно реализовало пилотные проекты по обмену электронными инвойсами с Польшей и Арменией, следующая — Молдова. А также успешно завершен технический пилот eSignature, результаты которого установили технологическую совместимость украинских подписей с европейскими.
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