В Минэнерго рассказали, откуда будут импортировать газ в случае его дефицита

Даже если в конце отопительного сезона возникнет дефицит газа, Украина сможет импортировать его из Словакии.

Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

«На сегодня у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», — сказал Немчинов.

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По его словам, импорт может осуществляться со стороны Словакии. Замминистра подчеркнул, что НАК «Нафтогаз» располагает достаточными ресурсами для получения такого импорта: и финансовыми, и забронированными мощностями газотранспортной системы. Нафтогаз работает по долгосрочным контрактам, поэтому прогнозируемая цена газа, который он может закупить в конце зимы, будет примерно 26 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

«Летом в генерации не было достаточно ликвидности, оборотных средств для того, чтобы заключать контракты и импортировать», — прокомментировал Немчинов причины, почему угольные станции не контрактовали топливо летом.

Он также сообщил, что импортируется уголь из Польши и США. В то же время Россия, по словам Немчинова, блокирует поставки угля из Казахстана.