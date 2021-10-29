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FlixMobility создаст первый в Европе водородный междугородний автобус

FlixMobility создаст первый в Европе водородный междугородний автобус

Современные междугородние автобусы уже сейчас являются одним из самых экологически чистых средств передвижения. Поэтому FlixMobility, материнская компания оператора автобусных перевозок FlixBus, объявила о новом исследовательском проекте HyFleet.

Об этом Finance.ua сообщили во FlixMobility.

В чем его суть? Проект запустили в сотрудничестве с немецкими компаниями Freudenberg Fuel Cell E-Power Systems и ZF Friedrichshafen AG. Компании планируют разработать высокопроизводительную систему топливных элементов для создания автобуса на дальние расстояния, который будет работать без выбросов CO2.

Проблема. В среднем один пассажир автобуса приводит к выбросу примерно 26 граммов углекислого газа на проеханный километр. Если рассмотреть эти выбросы на примере поездки из Мюнхена в Берлин, то получится примерно 15,6 кг CO2. Это уже чрезвычайно мало по сравнению с самолетом: перелет вызовет выбросы примерно в 143 кг CO2 за такую же поездку. FlixMobility ожидает, что будущие автобусы на топливных элементах, работающие на экологическом водороде, вообще не будут иметь выбросов CO2.

Стоит отметить, что городские автобусы с водородным двигателем уже существуют, и водородные решения для автобусов на дальние расстояния все еще отсутствуют из-за чрезвычайно высоких требований к этому виду транспорта: автобусы FlixBus проезжают в среднем 200 тыс. км в год с расстояниями более 1 тыс. км в день с обычно лишь короткими остановками. Также автобус должен иметь возможность проехать не менее 500 километров до заправки.

Водород здесь открывает большие возможности, поскольку он сможет достичь необходимого диапазона езды или даже больше, а время заправки у него будет таким же коротким, как для дизельного автобуса. Таким образом, дизельные автобусы в автопарке FlixBus в будущем могут быть заменены автобусами на топливных элементах.

Перспектива. Когда разработка новой технологии будет завершена, FlixMobility планирует испытать и запустить автобусы на топливных элементах на междугородние маршруты в Европе до 2024 года. А в будущем к проекту планирует присоединиться европейский автобусный производитель.

Отмечается, что в июле 2021 года FlixMobility также запустила первый FlixBus на биогазе, электроавтобусы во Франции и Германии и междугородний автобус, оснащенный солнечными панелями. Теперь компания стремится вывести экологический траснпорт на принципиально новый уровень.

По материалам Finance.UA
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