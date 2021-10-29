FlixMobility создаст первый в Европе водородный междугородний автобус

Современные междугородние автобусы уже сейчас являются одним из самых экологически чистых средств передвижения. Поэтому FlixMobility, материнская компания оператора автобусных перевозок FlixBus, объявила о новом исследовательском проекте HyFleet.

Об этом Finance.ua сообщили во FlixMobility.

В чем его суть? Проект запустили в сотрудничестве с немецкими компаниями Freudenberg Fuel Cell E-Power Systems и ZF Friedrichshafen AG. Компании планируют разработать высокопроизводительную систему топливных элементов для создания автобуса на дальние расстояния, который будет работать без выбросов CO2.

Проблема. В среднем один пассажир автобуса приводит к выбросу примерно 26 граммов углекислого газа на проеханный километр. Если рассмотреть эти выбросы на примере поездки из Мюнхена в Берлин, то получится примерно 15,6 кг CO2. Это уже чрезвычайно мало по сравнению с самолетом: перелет вызовет выбросы примерно в 143 кг CO2 за такую же поездку. FlixMobility ожидает, что будущие автобусы на топливных элементах, работающие на экологическом водороде, вообще не будут иметь выбросов CO2.

Стоит отметить, что городские автобусы с водородным двигателем уже существуют, и водородные решения для автобусов на дальние расстояния все еще отсутствуют из-за чрезвычайно высоких требований к этому виду транспорта: автобусы FlixBus проезжают в среднем 200 тыс. км в год с расстояниями более 1 тыс. км в день с обычно лишь короткими остановками. Также автобус должен иметь возможность проехать не менее 500 километров до заправки.

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Водород здесь открывает большие возможности, поскольку он сможет достичь необходимого диапазона езды или даже больше, а время заправки у него будет таким же коротким, как для дизельного автобуса. Таким образом, дизельные автобусы в автопарке FlixBus в будущем могут быть заменены автобусами на топливных элементах.

Перспектива. Когда разработка новой технологии будет завершена, FlixMobility планирует испытать и запустить автобусы на топливных элементах на междугородние маршруты в Европе до 2024 года. А в будущем к проекту планирует присоединиться европейский автобусный производитель.

Отмечается, что в июле 2021 года FlixMobility также запустила первый FlixBus на биогазе, электроавтобусы во Франции и Германии и междугородний автобус, оснащенный солнечными панелями. Теперь компания стремится вывести экологический траснпорт на принципиально новый уровень.