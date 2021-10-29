Microsoft представила компактный лэптоп Surface SE стоимостью $249

Компания Microsoft представила самый доступный ноутбук из фирменной линейки Surface — Surface Laptop SE, ориентированный на использование школьниками и студентами.

Ноутбук использует Microsoft 365 for Education и новую упрощённую операционную систему Windows 11 SE, также дебютировавшую сегодня.

Surface Laptop SE оснащается 11,6-дюймовым экраном с разрешением 1366 × 768 пикселей, а также камерой 720p HD. Базовая модель поставляется с процессором Intel Celeron N4020, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ на eMMC. Цена стартует от 250 долларов.



Фото: MSPowerUser

Также есть версия с Celeron N4120, 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 5.0 LE. Ноутбук весит 1,11 кг.



Фото: MSPowerUser