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Microsoft представила компактный лэптоп Surface SE стоимостью $249

Microsoft представила компактный лэптоп Surface SE стоимостью $249

Компания Microsoft представила самый доступный ноутбук из фирменной линейки Surface — Surface Laptop SE, ориентированный на использование школьниками и студентами.

Ноутбук использует Microsoft 365 for Education и новую упрощённую операционную систему Windows 11 SE, также дебютировавшую сегодня.

Surface Laptop SE оснащается 11,6-дюймовым экраном с разрешением 1366 × 768 пикселей, а также камерой 720p HD. Базовая модель поставляется с процессором Intel Celeron N4020, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ на eMMC. Цена стартует от 250 долларов.


Фото: MSPowerUser

Также есть версия с Celeron N4120, 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 5.0 LE. Ноутбук весит 1,11 кг.


Фото: MSPowerUser

По материалам iXBT.com
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