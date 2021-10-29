Автопроизводители в этом десятилетии потратят $500 млрд на переход к выпуску электромобилей

Многие ведущие автопроизводители мира уже взяли на себя обязательства перевести весомую часть реализуемых в 2030 году транспортных средств на электротягу. Для большинства из них такая миграция обойдётся в круглую сумму — затраты в целом по отрасли могут достичь $515 млрд.
Ещё три года назад, как поясняет Reuters, соответствующие планы автопроизводителей упоминали суммы порядка $300 млрд, но за прошедшее время актуальность перехода на электромобили только усилилась, поэтому и средств на миграцию потребуется больше.
По новым расчётам агентства, в ближайшие пять или десять лет автопроизводителям всего мира придётся потратить до $515 млрд на развитие производства электромобилей и тяговых аккумуляторов для них.
По данным AlixPartners, инвестиции автопроизводителей в сферу изготовления электромобилей к 2025 году достигнут $330 млрд. Для сравнения, лишь в 2020 году все автопроизводители мира на развитие предприятий, исследования и разработки потратили около $225 млрд.
Активнее всего привлекать капитал пока удаётся компании Tesla, капитализация которой ещё не так давно достигала $1,2 трлн. Это в два с лишним раза больше, чем совокупная капитализация крупнейших автопроизводителей мира: Volkswagen, Toyota, Ford и General Motors.
Швеция и Сингапур готовы запретить продажу новых машин с ДВС уже в 2030 году. Только концерн Volkswagen готов потратить на выпуск электромобилей и батарей $110 млрд к 2030 году. Компания ставит перед собой одни из самых агрессивных целей в отрасли по скорости перехода на электромобили.
Daimler и BMW готовы на соответствующие нужды сообща потратить $185 млрд до 2030 года, а GM и Ford уже к середине десятилетия потратят около $60 млрд.
Китайские производители до конца десятилетия готовы потратить $100 млрд, а вот тройка японских лидеров (Toyota, Nissan и Honda) пока ограничивается бюджетом не более $40 млрд.
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