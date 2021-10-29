АРМА в этом году разыскало активы стоимостью около 11,8 миллиарда гривен

Агентство по розыску и менеджменту активов в течение десяти месяцев этого года разыскало активы стоимостью около 11,8 миллиарда в гривневом эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

«В результате обработки 2605 обращений в течение десяти месяцев этого года АРМА разыскало доли в уставных капиталах, ценные бумаги, денежные средства и финансовые обязательства общей стоимостью около 11,8 миллиарда в гривневом эквиваленте», — говорится в сообщении.

Как отмечается, АРМА разыскало более 5755 земельных участков, 4746 объектов жилой и нежилой недвижимости, 831 единицу автомобильного транспорта, 775 единиц сельхозтехники с комплектующими, 561 единицу сельхозпродукции; 530 единиц иного имущества (товаров), 276 имущественных прав интеллектуальной собственности, 44 единицы морского/речного транспорта, 21 единицу нематериальных активов и 3 единицы авиационного/воздушного транспорта. Всего ведомство разыскало более 13,5 тысячи единиц имущества.

Информация о разысканных активах предоставлена правоохранительным органам, которые во время расследования уголовных производств могут наложить на них арест и передать в управление АРМА для сохранения экономической стоимости.