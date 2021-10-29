0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 9 0

Илон Маск потерял 50 миллиардов долларов за два дня

Илон Маск потерял 50 миллиардов долларов за два дня

Основатель компании Tesla Илон Маск, признанный в начале ноября самым богатым человеком планеты с состоянием в более 300 миллиардов долларов, за два дня потерял 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил Bloomberg.

Почему? Произошло это в результате падения акций Tesla после опроса, который миллиардер устроил в Twitter. Тогда Маск спросил у своих подписчиков, стоит ли ему продать 10% акций компании. Он также пообещал, что при любых результатах голосования поддержит решение большинства опрошенных. Почти 59 процентов участников опроса высказались за продажу акций.

Читайте также: Маск решил открыть собственный университет в Техасе

Также на падение акций Tesla повлияли сообщения, что брат миллиардера Кимбал Маск продал свои ценные бумаги этой компании более чем на 100 миллионов долларов. Кроме того, появились слухи, что сам Илон Маск, вероятно, хочет продать свою долю, чтобы погасить личные долги.

Потеря 50 миллиардов долларов Илоном Маском стала крупнейшим двухдневным падением состояния в истории индекса Bloomberg Billionaires Index. Сейчас, согласно этому индексу, состояние Маска составляет 288 миллиардов долларов. Рейтинг Forbes Real Time оценивает нынешнее состояние основателя Tesla в 271 миллиард долларов.

По материалам suspilne.media
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.