Илон Маск потерял 50 миллиардов долларов за два дня

Основатель компании Tesla Илон Маск, признанный в начале ноября самым богатым человеком планеты с состоянием в более 300 миллиардов долларов, за два дня потерял 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил Bloomberg.

Почему? Произошло это в результате падения акций Tesla после опроса, который миллиардер устроил в Twitter. Тогда Маск спросил у своих подписчиков, стоит ли ему продать 10% акций компании. Он также пообещал, что при любых результатах голосования поддержит решение большинства опрошенных. Почти 59 процентов участников опроса высказались за продажу акций.

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Также на падение акций Tesla повлияли сообщения, что брат миллиардера Кимбал Маск продал свои ценные бумаги этой компании более чем на 100 миллионов долларов. Кроме того, появились слухи, что сам Илон Маск, вероятно, хочет продать свою долю, чтобы погасить личные долги.

Потеря 50 миллиардов долларов Илоном Маском стала крупнейшим двухдневным падением состояния в истории индекса Bloomberg Billionaires Index. Сейчас, согласно этому индексу, состояние Маска составляет 288 миллиардов долларов. Рейтинг Forbes Real Time оценивает нынешнее состояние основателя Tesla в 271 миллиард долларов.