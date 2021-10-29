Сбербанк не видит возможностей остаться в Украине

Российский Сбербанк активно ищет вариант продажи украинской «дочки», но для этого слишком много юридических сложностей.
Об этом сообщил президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщает российский Интерфакс.
«Мы там (в Украине. – Ред.) находимся под целым букетом сложных санкций. Наш банк — очень привлекательный актив в Украине, но мы находимся в очень сложной юридической ситуации, пока мы не нашли какого-то приемлемого для себя и, конечно, для всех разрешительных инстанций (их там много) соглашения, – сказал он. – Но мы будем искать, конечно, варианты ухода с рынка, потому что мы не видим дальнейших перспектив нашего пребывания там».
В середине сентября Греф сообщил, что Сбербанк рассматривает разные варианты развития событий в отношении украинского дочернего учреждения и не исключает принятия решения по нему до начала 2022 года.
Сбербанк в Украине входит в тройку по прибыли – 3,404 млрд грн за январь–сентябрь.
Также украинский Сбербанк переименовался в Международный резервный банк (МР Банк).
Это вызвано тем, что Верховный Суд в августе 2021 года поддержал позицию Ощадбанка и запретил украинскому Сбербанку использовать торговую марку «Сбербанк» в Украине.
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