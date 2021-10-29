В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы

Канадская компания Cobionix создала робота Cobi, который проводит вакцинацию без иглы.
Об этом пишет издание BGR.
Уже существуют подобные разработки, созданные для конкретных целей и вакцин. Компания Cobionix работала над универсальным роботом, который смог бы вводить вакцину от COVID-19. Также изобретатели работали над тем, чтобы избавить людей от страха игл.
«Cobionix объединил своего робота с технологией введения без иглы. Этот метод использует струю жидкости под высоким давлением для введения вакцины непосредственно в ткани. Струя не больше человеческого волоса, поэтому она не должна пугать или оставлять заметных следов на пациенте», — говорится в сообщении.
Разработчики говорят, что Cobi на 100% автономен: самостоятельно сканирует пациента, создает 3-D карту тела, ищет лучшее место для инъекций и дает инструкции человеку для успешного проведения вакцинации.
В то же время в компании отмечают, что такой робот можно будет использовать в реальных условиях уже через несколько лет. Для этого нужно просчитать все возможные переменные и заложить это в систему.
«Даже если для завершения понадобится два-три года, вариант вакцинации без иглы — идея хорошая. Если мы поборем страх перед иголками у людей, это может помочь увеличить количество прививок в целом. Это будет особенно важно, если необходимость в повторных прививках от Covid-19 станет обычным явлением», — отметили Cobionix.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Федоров сообщил, когда в «Дії» появятся справки о ПЦР-тесте и выздоровлении от COVID-19Вчера, 12:05 - 702 8
В Киеве отменяют 11 рейсов маршруток: список4 ч. назад - 568 5
Трехлетние соглашения уже помогли ТКЭ сэкономить почти ₴10 миллиардов - Нафтогаз5 ч. назад - 198 5
В Раде хотят навсегда забирать у злостных нарушителей водительские праваВчера, 16:47 - 1325 5
Какой бизнес чаще всего злоупотребляет упрощенной системой налогообложенияВчера, 15:03 - 3204 4
Какой бизнес чаще всего злоупотребляет упрощенной системой налогообложенияВчера, 15:03 - 3204 4
Самые прибыльные и убыточные банки за три квартала 2021 — НБУВчера, 13:00 - 2678
Какие зарплаты получают курьеры: обзор рынка трудаВчера, 14:00 - 2160
Рейтинг стран по стоимости жизниВчера, 21:02 - 1808
Во французском городке продают дом за 1 евро: какие условияВчера, 19:29 - 1693
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы23 мин. назад - 9
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1966 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 887
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1056
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4564 4