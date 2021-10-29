В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы

Канадская компания Cobionix создала робота Cobi, который проводит вакцинацию без иглы.

Об этом пишет издание BGR.

Уже существуют подобные разработки, созданные для конкретных целей и вакцин. Компания Cobionix работала над универсальным роботом, который смог бы вводить вакцину от COVID-19. Также изобретатели работали над тем, чтобы избавить людей от страха игл.

«Cobionix объединил своего робота с технологией введения без иглы. Этот метод использует струю жидкости под высоким давлением для введения вакцины непосредственно в ткани. Струя не больше человеческого волоса, поэтому она не должна пугать или оставлять заметных следов на пациенте», — говорится в сообщении.

Разработчики говорят, что Cobi на 100% автономен: самостоятельно сканирует пациента, создает 3-D карту тела, ищет лучшее место для инъекций и дает инструкции человеку для успешного проведения вакцинации.

В то же время в компании отмечают, что такой робот можно будет использовать в реальных условиях уже через несколько лет. Для этого нужно просчитать все возможные переменные и заложить это в систему.

«Даже если для завершения понадобится два-три года, вариант вакцинации без иглы — идея хорошая. Если мы поборем страх перед иголками у людей, это может помочь увеличить количество прививок в целом. Это будет особенно важно, если необходимость в повторных прививках от Covid-19 станет обычным явлением», — отметили Cobionix.