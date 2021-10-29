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В Виннице идет реконструкция аэропорта

В Виннице идет реконструкция аэропорта

В Винницком аэропорту идет реконструкция взлетно-посадочной полосы.

Об этом рассказал директор аэропорта Владимир Ниценко. Работы начали в этом году в октябре — сразу после того, как аэропорт получил финансирование из госбюджета, а это 135 млн грн.

Сейчас идет первая очередь реконструкции. На нее запланировано почти 1 миллиард 54 миллиона гривен. Общая смета двух очередей – полтора миллиарда гривен. Работы производятся согласно графику.

“Уже проведено фрезерование всего покрытия полосы и перронов. Также были произведены земляные работы и работы по расширению полосы с 42 до 45 метров и укладке труб для водоотвода”, — говорит Владимир Ниценко.

Сейчас работники подрядной организации работают над прокладкой дренажной системы и выравнивающего слоя взлетно-посадочной полосы. Все работы производят согласно геодезическим расчетам, рассказывает геодезист Руслан Михалевич.


Фото: Общественное

Мастер фирмы-подрядчика Виталий Соколов говорит: чтобы выровнять взлетно-посадочную полосу, укладывают два слоя бетона.

До конца года все слои асфальта должны уложить, говорит Ниценко. Со следующего года приступят к реконструкции водосточной системы и очистных сооружений, обустройству освещения и связи, говорит Ниценко. Комплексная реконструкция аэропорта “Винница” позволит аэродрому стать одним из важнейших транспортных хабов в центральной части Украины, добавляет Ниценко.

Чтобы увеличить пассажиропоток, планируют обновить и аэровокзал. Помещение разделят на два сектора для возможности одновременного обслуживания международных и внутренних рейсов. Пропускная способность терминала после реконструкции должна достичь 480 пас./час.


Фото: Общественное

Напомним, аэропорт возле Винницы – это единственный функционирующий международный аэропорт в радиусе 150 километров. Благодаря такому расположению он обслуживает 10 областей и северные районы Молдовы. Аэропорт “Винница” является действующим предприятием, но официально закрыт на реконструкцию с 2019 года и не принимает гражданских рейсов. Зато территорию используют как площадку для различных мероприятий. В сентябре проводили аграрную выставку, а в октябре — Винницкий джазовый фестиваль.

По материалам suspilne.media
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