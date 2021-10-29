Украина выпустит электрический грузовик за 16 тыс. долларов (фото)

Украинская компания Murmuration Technology, которая недавно была переименована в Coolon Motors, разработала легкий коммерческий электрический грузовик Coolon и уже готова начать его выпуск.

Производство грузовика Coolon стартует в 2022 году, при этом в течение первого года производитель выпустит 2000 электромобилей, а в дальнейшем нарастит темпы производства до 20 000 автомобилей в год.



В основе электрического грузовика Coolon лежит модульная платформа, которая позволит устанавливать различные виды кузовов и изменять колесную базу. Автомобиль сможет перевозить грузы от 1,5 до 2,5 тонн, а запас хода составит от 200 до 300 километров.



Но самое интересное заключается в том, что стартовая цена Coolon составляет всего 16 000 долларов.