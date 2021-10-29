Законно ли требовать COVID-сертификат и не является ли это разглашением медицинской тайны украинцев

Украинцы нередко отказываются показывать COVID-сертификаты, ссылаясь на то, что это является разглашением медицинской тайны. Некоторые спорят с правоохранителями, экипажем транспорта или сотрудниками общественных заведений по поводу требования предъявить документ о вакцинации, пишет mrpl.city.

В Минздраве сообщили, что COVID-сертификат не является медицинской тайной, так как не содержит никакого диагноза или обращения к врачу. Поэтому, когда полиция или сотрудники общественных заведений в красной зоне просят его предъявить, они не нарушают закон.

«Пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании. То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет», – сообщили в МОЗ.

В областях с красным уровнем эпидопасности могут работать только общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19. В случае если посетители этих заведений отказываются показать необходимые документы, то предприятие имеет право отказать в своих услугах.

Однако норма о наличии COVID-сертификата не распространяется на посетителей банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов при любом уровне эпидопасности.