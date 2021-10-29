Rozetka вышла на рынок Узбекистана

Украинский интернет-магазин и маркетплейс Rozetka начал работать в Узбекистане. У rozetka.uz русскоязычная локализация, но цены указаны в местной денежной единице — в узбекских сумах.

На сайте в разделе «город» указаны Ташкент, Андижан, Бухара, Самарканд, Наманган, Фергана. В столице страны также работает единая точка выдачи, там располагается и местный офис.

В разделе «Каталог товаров», в отличие от украинского сайта, нет некоторых категорий – например, «Одежда, обувь, украшения», «Алкогольные напитки», «Зоотовары» и прочее. На данный момент жители Узбекистана имеют возможность заказать только технику. В компании обещают, что в ближайшее время выбор станет таким, как в Украине.

На сайте указывается, что доставка курьером по Ташкенту бесплатная. Товары можно приобрести без подписки и в рассрочку.