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Rozetka вышла на рынок Узбекистана

Rozetka вышла на рынок Узбекистана

Украинский интернет-магазин и маркетплейс Rozetka начал работать в Узбекистане. У rozetka.uz русскоязычная локализация, но цены указаны в местной денежной единице — в узбекских сумах.

На сайте в разделе «город» указаны Ташкент, Андижан, Бухара, Самарканд, Наманган, Фергана. В столице страны также работает единая точка выдачи, там располагается и местный офис.

В разделе «Каталог товаров», в отличие от украинского сайта, нет некоторых категорий – например, «Одежда, обувь, украшения», «Алкогольные напитки», «Зоотовары» и прочее. На данный момент жители Узбекистана имеют возможность заказать только технику. В компании обещают, что в ближайшее время выбор станет таким, как в Украине.

Как Rozetka «включалась» в лидеры 🧐

На сайте указывается, что доставка курьером по Ташкенту бесплатная. Товары можно приобрести без подписки и в рассрочку.

По материалам The page
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