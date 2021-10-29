Telegram разрешит отключать рекламу

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о возможности введения отключения официальных рекламных объявлений в каналах.
Об этом сообщает Telegram Дурова.
По его словам, такое предложение высказали многие пользователи мессенджера.
«Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, что позволит любому пользователю непосредственно финансово поддерживать развитие Telegram и никогда не видеть официальных рекламных объявлений в каналах», — написал Дуров.
Основатель мессенджера добавил, что авторы ряда Telegram-каналов также хотят отключать рекламу. Дуров уточнил, что сейчас просчитываются экономические условия этой опции.
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