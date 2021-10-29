Telegram разрешит отключать рекламу

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о возможности введения отключения официальных рекламных объявлений в каналах.

Об этом сообщает Telegram Дурова.

По его словам, такое предложение высказали многие пользователи мессенджера.

«Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, что позволит любому пользователю непосредственно финансово поддерживать развитие Telegram и никогда не видеть официальных рекламных объявлений в каналах», — написал Дуров.

Основатель мессенджера добавил, что авторы ряда Telegram-каналов также хотят отключать рекламу. Дуров уточнил, что сейчас просчитываются экономические условия этой опции.