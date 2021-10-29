КБ «Прогресс» закупило запчастей для беспилотников «Байрактар» на 194 млн грн

ГП «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» имени Академика А.Г. Ивченко» ГК «Укроборонпром» закупило комплектующих для беспилотников «Байрактар» на 193,5 млн грн. Об этом свидетельствует соответствующий тендер в системе Prozorro.

Госпредприятие заключило контракт на поставку 30 комплектов деталей и сборочных единиц двигателя АИ-450С для комплектования двигателя АІ-450Т по 6,45 млн грн за комплект. Оборудование должно быть поставлено заказчику до конца года.

Закупку проводили без аукциона, так как «Мотор Сич» является единственной компанией, которая может произвести данные двигатели. Такие двигатели используют на беспилотниках Bayraktar Akinci турецкого производства. В сентябре 2021 года турецкая компания Baykar Makina подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Мотор Сич».

«Мотор Сич» – одно из ведущих предприятий в мире по выпуску авиационных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

Конструкторское бюро «Прогресс» занимается проектированием, изготовлением и производством газотурбинных двигателей авиационного и промышленного применения, пишет gmk.center

Напомним, в июне КБ «Прогресс» заключило контракт с «Мотор Сич» на поставку комплектов деталей и сборочных единиц для сборки 15 двигателей АИ-322ФК общей стоимостью 714,8 млн грн. Согласно тендерной документации, поставки продукции должны быть завершены до конца 2023 года.