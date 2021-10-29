КБ «Прогресс» закупило запчастей для беспилотников «Байрактар» на 194 млн грн

ГП «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» имени Академика А.Г. Ивченко» ГК «Укроборонпром» закупило комплектующих для беспилотников «Байрактар» на 193,5 млн грн. Об этом свидетельствует соответствующий тендер в системе Prozorro.
Госпредприятие заключило контракт на поставку 30 комплектов деталей и сборочных единиц двигателя АИ-450С для комплектования двигателя АІ-450Т по 6,45 млн грн за комплект. Оборудование должно быть поставлено заказчику до конца года.
Закупку проводили без аукциона, так как «Мотор Сич» является единственной компанией, которая может произвести данные двигатели. Такие двигатели используют на беспилотниках Bayraktar Akinci турецкого производства. В сентябре 2021 года турецкая компания Baykar Makina подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Мотор Сич».
«Мотор Сич» – одно из ведущих предприятий в мире по выпуску авиационных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.
Конструкторское бюро «Прогресс» занимается проектированием, изготовлением и производством газотурбинных двигателей авиационного и промышленного применения, пишет gmk.center
Напомним, в июне КБ «Прогресс» заключило контракт с «Мотор Сич» на поставку комплектов деталей и сборочных единиц для сборки 15 двигателей АИ-322ФК общей стоимостью 714,8 млн грн. Согласно тендерной документации, поставки продукции должны быть завершены до конца 2023 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
54,6% украинцев не хотят вакцинироватьсяВчера, 18:10 - 6053 48
Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная ценаВчера, 17:52 - 3362 11
Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил пенсионную реформу 2-го уровня6 ч. назад - 1693 8
Угольные госпредприятия получили сотни миллионов убытков8 ч. назад - 307 4
Более 40 стран, среди которых Украина, обязались отказаться от угляВчера, 22:33 - 669 4
54,6% украинцев не хотят вакцинироватьсяВчера, 18:10 - 6053 48
Некоторые украинцы с сегодняшнего дня могут остаться без работы: кого отстранят7 ч. назад - 4125 2
Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная ценаВчера, 17:52 - 3362 11
«Большую стройку» дорог могут удвоитьВчера, 19:09 - 1948 2
Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил пенсионную реформу 2-го уровня6 ч. назад - 1693 8
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1853 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 852
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1033
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4510 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1347 1