Экономисты рассказали, возрастет ли минимальная зарплата уже в следующем году — Finance.ua

Экономисты рассказали, возрастет ли минимальная зарплата уже в следующем году Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Экономисты рассказали, возрастет ли минимальная зарплата уже в следующем году

Правительство рассматривает возможность повышения минимальной зарплаты, которая не менялась с апреля 2024 года и составляет 8 000 гривен, о чем свидетельствует проект бюджетной декларации на 2026−2028 годы.

Экономические эксперты рассказали, насколько реалистичны эти планы.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что обнародованные цифры — только предложение Министерства экономики и пока окончательного решения относительно этих показателей нет.

«На следующий год ситуация, на мой взгляд, тоже очень сложная. Ни у кого не вызывает сомнений необходимость повышения минималки в следующем году, но, опять же, я не понимаю источников. Я еще более-менее понимаю макрофинансовую помощь на 2025 год, но на 2026 год вообще чистый лист. Будет ли макрофинансовая помощь, сколько ее будет? Насколько я понимаю, ни копейки помощи Украине от США не будет», — говорит эксперт.

Вопросы, которые повлияют на экономическую ситуацию, по его словам, касаются и того, насколько реалистична на сегодняшний день остановка активной фазы боевых действий и улучшение ситуации с безопасностью, чтобы в Украину могли заходить инвесторы. Не менее важен урожай этого года.

«Если урожай будет плохим, то инфляцию не остановит ничто. А инфляция будет активно провоцировать падение реальных доходов населения. В опубликованных цифрах инфляционные ожидания на 2025 год — 9%, на 2026 — 7%, ле за счет чего такую ​​инфляцию держать? Чтобы такая инфляция была, нужно, чтобы рост экономики был не на уровне тех призрачных 2%», — считает Пендзин.

В свою очередь исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский оценивает планы правительства как «подъемные».

По его словам, планируемое повышение минимальной зарплаты не превышает ожидаемую инфляцию. То есть, согласно текущим планам правительства, «минималка» вырастет лишь формально — на самом деле ее покупательная способность не изменится, потому что она просто «догонит» рост цен.

«Более того, с повышением минимальной зарплаты растут не только расходы, но и доходы бюджета, особенно в украинской экономике, где миллионы работников оформлены на минимальную зарплату, а остальное платится „в конверте“. Поэтому предложенное повышение выглядит подъемным, хотя уменьшение международной помощи со следующего года — это риск», — говорит эксперт.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.