67% украинцев сдают жилье в аренду (инфографика)

Finance.ua как портал, который следит за ценами на недвижимость, узнал от портала ОЛХ, сколько стоит аренда жилья в разных регионах Украины.

9% украинцев в возрасте 65+, которые сдают жилье в аренду, считают, что каждый арендатор — проблемный.

Арендодатели в возрасте от 18 до 24 лет считают коммуникацию с клиентом нелегким делом, поэтому 60% из них постоянно пользуются услугами риэлтора.

29% респондентов отмечают, что доход, который они получают от аренды жилья, — основной, а для

71% — это финансовая поддержка к основному заработку.

Женщины или мужчины. 52% мужчин и 49% женщин сдают на OLX Недвижимость. 88% сдаваемых объектов — это долгосрочная аренда, а 12% — посуточная аренда. Интересно, что большинство женщин — 71% — сдают квартиры, а вот комнаты и дома – только 14%. В свою очередь, мужчины сдают чаще офисы, торговые и складские помещения (26% против 11% женщин-арендодателей). Что касается возрастной категории арендодателей, то последние в возрасте 18-25 лет чаще сдают часть квартиры (12%), часть комнаты (32%) и офисы (12%).

Страхи арендодателей. Лидер среди страхов арендодателей – 52% – уборка объекта после отъезда старых и перед приездом новых арендаторов. Следующее — это общение с клиентами и соседями, для 35% это создает сложности. 40% молодых арендодателей утверждают, что коммуникация бывает сложной не только с потенциальными клиентами, но и с соседями и риелторами. Напряжение в общении наиболее заметно среди мужчин – 30%, у женщин такой показатель составляет 25%.

Старшему же поколению труднее напоминать об оплате — 38% – и решать существующие коммунальные вопросы – 34%.

Среди других барьеров, с которыми каждому арендодателю приходится иметь дело, – согласование скидки (29%) и проверка объекта (24%).

Доход. 29% респондентов отмечают, что доход, который они получают от аренды жилья, – основной, а для 71% — это финансовая поддержка к основной работе.

В то же время 49% женщин утверждают, что они понесли весомые финансовые потери во время пандемии. Мужчины, в свою очередь, отмечают обратное. Так, 11% опрошенных мужчин утверждают, что их финансовое положение улучшилось, а спрос на их объекты увеличился. Другая же часть опрошенных респондентов — 43% — отмечает, что они не почувствовали заметного улучшения или потерь.

Отношения с риэлторами. 32% респондентов на постоянной основе пользуются услугами риэлтора. Среди аргументов – экономия времени и гарантия безопасности. Также риэлторы сопровождают сделку и помогают сделать проверку вашей недвижимости. Так, молодое поколение все больше предпочитает посредничество и участие риелтора в отношениях с клиентами. 33% женщин больше склонны к сотрудничеству с риэлтором, чем мужчины — 30%. Некоторые мужчины принципиально не работают с риелторами (21%), среди женщин этот показатель равен 19%.

Ситуация на рынке аренды недвижимости. Цены на аренду жилья растут. Только за полгода долгосрочная аренда в Киеве подорожала на 4%. Количество предложений от арендодателей зависит и от местности, где сдается жилье, и от времени года, и от количества новостроек, которые появляются.

В летний период было представлено более 7 тыс. однушек в Одессе, зато уже в сентябре этот показатель увеличился на 3,5 тыс. предложений. В других городах-миллионниках заметен спад спроса от арендодателей. Например, в Днепре и Львове количество предложений об аренде двухкомнатной квартиры уменьшилось на 560 и 440 объявлений соответственно.

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