НБУ разработал систему единой идентификации участников финансового рынка

Каждый участник финансового рынка получил уникальный код ID НБУ для упрощения взаимодействия с регулятором.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Отныне каждый участник финансового рынка имеет единый идентификатор Национального банка — уникальный код, содержащий шесть знаков. Это позволит упростить их взаимодействие с регулятором. Речь идет обо всех участниках финансового рынка, сведения о которых должны вноситься в информационные системы Национального банка, и которые должны подавать регулятору операционную, отчетную информацию как на консолидированной основе, так и в разрезе каждого подразделения», — сказано в сообщении.
Речь идет о таких участниках финансового рынка:
Участникам финансового рынка, которые уже имеют действующую регистрацию или лицензию Национального банка, не нужно обращаться к регулятору — для них уже сгенерированы коды ID НБУ:
В дальнейшем регулятор будет регистрировать код ID НБУ за участником финансового рынка и/или его обособленным подразделением во время первого внесения сведений о нем в информационные системы Национального банка (перечни, реестры и др.).
Для этого им необходимо:
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