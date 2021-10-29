НБУ разработал систему единой идентификации участников финансового рынка

Каждый участник финансового рынка получил уникальный код ID НБУ для упрощения взаимодействия с регулятором.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Отныне каждый участник финансового рынка имеет единый идентификатор Национального банка — уникальный код, содержащий шесть знаков. Это позволит упростить их взаимодействие с регулятором. Речь идет обо всех участниках финансового рынка, сведения о которых должны вноситься в информационные системы Национального банка, и которые должны подавать регулятору операционную, отчетную информацию как на консолидированной основе, так и в разрезе каждого подразделения», — сказано в сообщении.

Речь идет о таких участниках финансового рынка:

банки;

филиалы/представительства иностранных банков на территории Украины;

небанковские финансовые учреждения;

другие лица, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги в пределах, определенных Законом Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».

Участникам финансового рынка, которые уже имеют действующую регистрацию или лицензию Национального банка, не нужно обращаться к регулятору — для них уже сгенерированы коды ID НБУ:

для банковских учреждений кодами ID НБУ считаются действующие коды банков;

считаются действующие коды банков; небанковские учреждения, которые имеют собственный код по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований ( ЕГРПОУ ), получили код, сформированный из шести цифр.

В дальнейшем регулятор будет регистрировать код ID НБУ за участником финансового рынка и/или его обособленным подразделением во время первого внесения сведений о нем в информационные системы Национального банка (перечни, реестры и др.).

Для этого им необходимо:

во время подачи сообщения об открытии обособленного подразделения, имеющего собственный код по ЕДРПОУ (для филиалов банков), указать его код по ОКПО , относительно других обособленных подразделений — создать и указать собственный уникальный в пределах учреждения цифровой/символьно-цифровой код обособленного подразделения;

во время подачи уведомления об изменениях в деятельности обособленного подразделения указывать код ID НБУ , который Национальный банк сгенерировал по этому обособленному подразделению;