Первый прозрачный месяц рынка земли: в системе Прозорро.Продажи объявлено более 430 аукционов на 216 млн гривен

Сегодня, 5 ноября, проходит месяц с момента вступления в силу правительственного постановления (№ 1013), которое запустило рынок аренды и продажи государственной и коммунальной земли через систему «Прозорро.Продажи». Распоряжение землями исключительно через электронные аукционы было важной антикоррупционной составляющей земельной реформы и так называемой «земельной децентрализации».

По состоянию на 5 ноября, по данным аналитического модуля Прозорро. Продажи, объявлено 285 аукционов по аренде, и еще 145 — по продаже земли. Общая площадь выставленных на аукционах земельных участков — 2 тысячи гектаров.

«Прозрачный рынок земли работает только месяц, и мы уже видим, кто больше всего ждал этой возможности. Это общины. Сегодня в системе 4 из 5 земельных аукционов объявили именно органы местного самоуправления. Это 348 земельных участков из 430 выставленных через Прозорро.Продажи. Надеемся уже в ближайшее время увидеть и земельные аукционы от государства», — отметила первый заместитель директора ГП «Прозорро.Продажи» Дарина Марчак.

Кроме общин, землю активно выставляют частные исполнители в рамках принудительной реализации земельных участков. Таких аукционов в системе 76.

В топ-5 областей, в которых активнее всего объявляют земельные аукционы, вошли Одесская, Киевская, Черкасская, Львовская и Черниговская. А среди местных общин топ-3 возглавляют Ананьевский горсовет (Одесская обл.) — 24 аукциона, Чигиринский горсовет (Черкасская обл.) — 19, Подгорянский сельсовет (Тернопольская обл.) — 14.

Самый дорогой земельный участок несельскохозяйственного назначения (15,1 га) продает Львовский городской совет — стартовая стоимость составляет 87,5 млн гривен. А наибольшую стартовую цену за право аренды земли с/х назначения выставил Чернобаевский поселковый совет (Черкасская обл.) — 179,7 тыс. грн за 19,5 га.

Отметим, что продажа земель сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности в соответствии с Земельным кодексом запрещена.

Напомним, государственная электронная торговая система «Прозорро.Продажи» гарантирует безопасность торгов, невозможность вмешательства в их ход и равный доступ каждого участника к участию в аукционе. Все данные об онлайн-аукционах, их ходе и результатах открыты и доступны в аналитическом модуле Прозорро.Продажи.

Все организаторы земельных торгов государственной или коммунальной формы собственности могут обращаться к аккредитованным в системе «Прозорро.Продажи» площадкам для объявления аукционов. Перечень таких площадок всегда доступен на сайте prozorro.sale.